NCVT ITI Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

NCVT ITI Result 2025 OUT: National Council for Vocational Training (NCVT) से संबंधित अहम अपडेट सामने आ गया है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ने NCVT ITI Result 2025 जारी कर दिया है। यह रिजल्ट आज यानी 28 अगस्त 2025 को घोषित कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट skillindiadigital.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। NCVT MIS ITI AITT Result 2025 इस पोर्टल से चेक किया जा सकता है।