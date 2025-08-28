NCVT ITI Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

NCVT ITI Result 2025 OUT: National Council for Vocational Training (NCVT) से संबंधित अहम अपडेट सामने आ गया है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ने NCVT ITI Result 2025 जारी कर दिया है। यह रिजल्ट आज यानी 28 अगस्त 2025 को घोषित कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट skillindiadigital.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। NCVT MIS ITI AITT Result 2025 इस पोर्टल से चेक किया जा सकता है।
NCVT ITI Exam जुलाई और अगस्त 2025 में आयोजित की गई थी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित आयोजित की गई थी। सीबीटी और प्रैक्टिकल परीक्षा फर्स्ट और सैकेंड ईयर के छात्रों के लिए जारी किया गया है। उम्मीदवार अब अपने रजिस्ट्रेशन आईडी (पीआरएन) और जन्म तिथि की मदद से अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट skillindiadigital.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “Click here to check “NCVT MIS ITI Result 2025” or “AITT Result” लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद अपनी स्थायी रजिस्ट्रेशन संख्या (PRN) और जन्म तिथि डालें।
उसके बाद “सबमिट” या “view result” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद NCVT ITI रिजल्ट 2025 आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा।
भविष्य के संदर्भ के लिए अपना रिजल्ट सेव करके रख लें।