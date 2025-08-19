NEET PG 2025: सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए क्या रहेगी अनुमानित कटऑफ, देखें पूरी लिस्ट

NEET PG 2025: देशभर के MBBS ग्रेजुएट्स का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है क्योंकि NEET PG 2025 Result घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा के जरिए ही उम्मीदवारों को MD, MS और PG डिप्लोमा जैसे कोर्सों में दाखिला मिलता है। खासकर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पाने के लिए कटऑफ अहम भूमिका निभाता है क्योंकि यहां फीस कम होती है बेहतर क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है और अनुभवी फैकल्टी पढ़ाती है।