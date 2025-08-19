Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

NEET PG 2025: सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए क्या रहेगी अनुमानित कटऑफ, देखें पूरी लिस्ट

NEET PG 2025 की अनुमानित कटऑफ मार्क्स और रैंक लिस्ट देखें। टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MD, MS और PG कोर्स में दाखिले के लिए संभावित कितने अंक चाहिए, यहां देखें।

भारत

Rahul Yadav

Aug 19, 2025

NEET PG 2025
NEET PG 2025 (Image: Gemini)

NEET PG 2025: देशभर के MBBS ग्रेजुएट्स का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है क्योंकि NEET PG 2025 Result घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा के जरिए ही उम्मीदवारों को MD, MS और PG डिप्लोमा जैसे कोर्सों में दाखिला मिलता है। खासकर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पाने के लिए कटऑफ अहम भूमिका निभाता है क्योंकि यहां फीस कम होती है बेहतर क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है और अनुभवी फैकल्टी पढ़ाती है।

कटऑफ क्या है और क्यों जरूरी है?

NEET PG कटऑफ दो तरह की होती है।

ये भी पढ़ें

RPSC ने शुरू की सीनियर टीचर भर्ती की प्रक्रिया, 6500 पदों के लिए 17 सितंबर तक ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
RPSC Senior Teacher Recruitment 2025

क्वालिफाइंग कटऑफ: यह न्यूनतम परसेंटाइल है जो NBE तय करता है जिससे उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए योग्य माना जाता है।

  • सामान्य वर्ग (UR/EWS): 50वां परसेंटाइल
  • UR-PwD: 45वां परसेंटाइल
  • SC/ST/OBC: 40वां परसेंटाइल

एडमिशन कटऑफ: यह वह स्कोर या रैंक है जिस पर विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग के बाद एडमिशन बंद हो जाता है। यह हर साल परीक्षा की कठिनाई, सीटों की उपलब्धता और उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर बदलता है।

NEET PG 2025: टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेजों की अनुमानित कटऑफ

कॉलेज का नामअपेक्षित रैंक 2025अपेक्षित अंक 2025
AIIMS, नई दिल्लीटॉप 50-250700+
JIPMER, पुडुचेरीटॉप 250-1000660-690
मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (MAMC), नई दिल्लीटॉप 300-1700640-680
IMS, BHU वाराणसीटॉप 1000-3000620-650
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU), लखनऊटॉप 1200-2500615-655
सेठ GS मेडिकल कॉलेज, मुंबईटॉप 1100-2500615-645
बैंगलोर मेडिकल कॉलेजटॉप 1700-3100605-635
मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नईटॉप 1500-3500620-630
ग्रांट मेडिकल कॉलेज, मुंबईटॉप 2100-4000600-620
BJ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पुणेटॉप 2500-3500610-645

नोट: ये आंकड़े अनुमानित हैं।

NEET PG 2025 कटऑफ कैसे देखें?

  • उम्मीदवार NBE की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in या natboard.edu.in पर जाएं।
  • होमपेज पर NEET PG 2025 Result/Cutoff लिंक पर क्लिक करें।
  • ओपन हुई PDF फाइल को डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।

NEET PG 2025 कटऑफ मेडिकल छात्रों के लिए करियर तय करने वाला अहम पड़ाव है। आधिकारिक कटऑफ जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि किस कॉलेज और कोर्स में एडमिशन पाने का मौका मिलेगा। तब तक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तैयारी जारी रखें और अपडेट के लिए NBE की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

ये भी पढ़ें

CBSE ने बदला बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन तरीका, छात्रों को ऐसे होगा फायदा
शिक्षा
CBSE Updates

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

19 Aug 2025 06:57 pm

Published on:

19 Aug 2025 06:13 pm

Hindi News / Education News / NEET PG 2025: सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए क्या रहेगी अनुमानित कटऑफ, देखें पूरी लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.