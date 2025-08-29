NEET PG 2025 Scorecard हुआ जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

NEET PG 2025 Scorecard Out: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आखिरकार NEET PG 2025 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से अपने अंक देख सकते हैं। परीक्षा के नतीजे पहले ही घोषित किए जा चुके थे अब स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है।