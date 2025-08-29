NEET PG 2025 Scorecard हुआ जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

NEET PG 2025 Scorecard Out: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आखिरकार NEET PG 2025 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से अपने अंक देख सकते हैं। परीक्षा के नतीजे पहले ही घोषित किए जा चुके थे अब स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है।
NBEMS ने जानकारी दी है कि 50% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों का स्कोरकार्ड 5 सितंबर 2025 या उसके बाद जारी किया जाएगा। हालांकि इसकी मेरिट लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी है जिसे अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
इस साल NEET PG 2025 की परीक्षा 3 अगस्त 2025 को आयोजित हुई थी। परीक्षा केवल एक शिफ्ट में हुई और देशभर के 301 शहरों और 1052 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में ली गई थी।
NEET PG 2025 में इस बार 2.42 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। नतीजे 19 अगस्त को घोषित किए गए थे और अब स्कोरकार्ड भी जारी हो चुका है।
अब उम्मीदवार अपने स्कोरकार्ड के साथ-साथ आंसर की भी स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल से देख सकते हैं।