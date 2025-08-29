Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

NEET PG 2025 Scorecard हुआ जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

NEET PG 2025 Scorecard जारी हो गया है। यहां डायरेक्ट लिंक से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब उम्मीदवार अपने स्कोरकार्ड के साथ-साथ आंसर की भी स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल से देख सकते हैं।

भारत

Rahul Yadav

Aug 29, 2025

NEET PG 2025 Scorecard Out
NEET PG 2025 Scorecard Out

NEET PG 2025 Scorecard Out: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आखिरकार NEET PG 2025 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से अपने अंक देख सकते हैं। परीक्षा के नतीजे पहले ही घोषित किए जा चुके थे अब स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है।

NEET PG 2025 Scorecard कैसे डाउनलोड करें?

  • NEET PG 2025 स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा।
  • सबसे पहले NBEMS की वेबसाइट खोलें।
  • NBEMS Examinations सेक्शन में जाएं और NEET-PG पर क्लिक करें।
  • यहां Application Link पर जाकर To Login चुनें।
  • अब अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
  • लॉगिन करने के बाद Scorecard लिंक पर क्लिक करें।
  • आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखेगा, जिसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

NEET PG 2025 Scorecard Link

AIQ सीटों के लिए स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट

NBEMS ने जानकारी दी है कि 50% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों का स्कोरकार्ड 5 सितंबर 2025 या उसके बाद जारी किया जाएगा। हालांकि इसकी मेरिट लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी है जिसे अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।

परीक्षा से जुड़ी अहम बातें

इस साल NEET PG 2025 की परीक्षा 3 अगस्त 2025 को आयोजित हुई थी। परीक्षा केवल एक शिफ्ट में हुई और देशभर के 301 शहरों और 1052 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में ली गई थी।

कितने अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा?

NEET PG 2025 में इस बार 2.42 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। नतीजे 19 अगस्त को घोषित किए गए थे और अब स्कोरकार्ड भी जारी हो चुका है।

अब उम्मीदवार अपने स्कोरकार्ड के साथ-साथ आंसर की भी स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल से देख सकते हैं।

Updated on:

29 Aug 2025 06:36 pm

Published on:

29 Aug 2025 06:35 pm

Hindi News / Education News / NEET PG 2025 Scorecard हुआ जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

