NEET PG result 2025: 50% ऑल इंडिया कोटा नीट पीजी सीटों के लिए मेरिट लिस्ट जारी, ऐसे करें डाउनलोड

जारी सूची में उम्मीदवारों के रोल नंबर, आवेदन आईडी, श्रेणी, नीट पीजी स्कोर, रैंक, ऑल इंडिया कोटा रैंक और category-wise AIQ rank जैसी जानकारी दी गई है। NBEMS ने स्पष्ट किया है कि राज्य कोटा सीटों के लिए अलग से मेरिट सूची संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके नियम, योग्यता मानदंड, आरक्षण नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की जाएगी। नीट पीजी 2025 के नतीजों के साथ ही श्रेणीवार कट-ऑफ नंबर भी जारी किए गए हैं। जो उम्मीदवार कट-ऑफ अंक के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, वे 50% एआईक्यू सीटों के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के योग्य होंगे।