NEET PG result 2025: 50% ऑल इंडिया कोटा नीट पीजी सीटों के लिए मेरिट लिस्ट जारी, ऐसे करें डाउनलोड

NEET PG Result Merit List: The National Board of Examination in Medical Sciences(NBEMS) ने नीट पीजी 2025 की 50% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। एमडी, एमएस, पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट-एमबीबीएस डीएनबी/डॉएनबी (6 वर्ष डायरेक्ट कोर्स) और एनबीईएमएस डिप्लोमा प्रोग्राम (शैक्षणिक सत्र 2025-26) में एडमिशन लेना चाहने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपनी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा (NEET PG 2025) का आयोजन 3 अगस्त 2025 को हुआ था, जबकि इसका परिणाम 19 अगस्त 2025 को घोषित किया गया था।
जारी सूची में उम्मीदवारों के रोल नंबर, आवेदन आईडी, श्रेणी, नीट पीजी स्कोर, रैंक, ऑल इंडिया कोटा रैंक और category-wise AIQ rank जैसी जानकारी दी गई है। NBEMS ने स्पष्ट किया है कि राज्य कोटा सीटों के लिए अलग से मेरिट सूची संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके नियम, योग्यता मानदंड, आरक्षण नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की जाएगी। नीट पीजी 2025 के नतीजों के साथ ही श्रेणीवार कट-ऑफ नंबर भी जारी किए गए हैं। जो उम्मीदवार कट-ऑफ अंक के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, वे 50% एआईक्यू सीटों के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के योग्य होंगे।
पात्र उम्मीदवार अपने 50% ऑल इंडिया कोटा स्कोरकार्ड को 5 सितंबर 2025 से NBEMS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह स्कोरकार्ड व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उपलब्ध सीटों और डिटेल काउंसलिंग शेड्यूल की जानकारी के लिए MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करें।