NEET PG Result Cancelled News: जानिए क्यों 22 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया, समझिए पूरी बात

NEET PG Result Cancelled For 22 Candidates: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने 22 NEET PG उम्मीदवारों के परिणाम रद्द कर दिए हैं। इसमें 21 उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण और एक उम्मीदवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रद्द किया गया है। NEET PG 2025 काउंसलिंग अक्टूबर 2025 के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि 13 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी और परिणाम रद्द कर दिए गए हैं।