NEET PG Result Cancelled News: जानिए क्यों 22 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया, समझिए पूरी बात

NBEMS ने 22 उम्मीदवारों के NEET-PG रिजल्ट रद्द किए। (Image Source: Chatgpt)
NEET PG Result Cancelled For 22 Candidates: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने 22 NEET PG उम्मीदवारों के परिणाम रद्द कर दिए हैं। इसमें 21 उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण और एक उम्मीदवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रद्द किया गया है। NEET PG 2025 काउंसलिंग अक्टूबर 2025 के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि 13 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी और परिणाम रद्द कर दिए गए हैं।
एनबीईएमएस परीक्षा आचार समिति के अनुसार, परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार अपनाने के कारण 21 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि प्रभावित अभ्यर्थियों के पिछले वर्षों और इस वर्ष के स्कोरकार्ड अब अमान्य हैं और उनका उपयोग रोजगार, पीजी प्रवेश या किसी भी उच्च शिक्षा के लिए नहीं किया ज सकता है।
जिन 22 उम्मीदवारों के नीट पीजी परिणाम रद्द किए गए, उनमें से 13 2025 सत्र में, तीन 2024 में, चार 2023 में और एक-एक 2022 और 2021 में उपस्थित हुए थे। यह निर्णय एनबीईएमएस परीक्षा आचार समिति द्वारा कई परीक्षा में कदाचार के कथित मामलों की व्यापक जांच के बाद लिया गया।
नीट पीजी 2025 परीक्षा में 2.42 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 1,28,116 उम्मीदवारों ने एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्वालिफाई किया। NEET PG 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया अक्टूबर 2025 के मध्य में शुरू होने की उम्मीद है। उम्मीदवार अक्टूबर के तीसरे सप्ताह के आसपास प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद कर सकते हैं, जो उनके कॉलेज या विश्वविद्यालय प्लेसमेंट का फैसला करेगा।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग