NEET SS 2025 Exam: NEET सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा तिथियों में हुआ बदलाव, जानें नई तारीख

NEET SS 2025 Date Change: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBEMS) ने NEET SS 2025 (National Eligibility cum Entrance Test – Super Specialty) परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 7 और 8 नवंबर 2025 को आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसे 27 और 28 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा।

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 17, 2025

NEET सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा तिथियों में हुआ बदलाव। (Image source: Gemini AI)

NEET SS Revised Exam Dates: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-SS) 2025 की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। यह परीक्षा, जो पहले 7 और 8 नवंबर को आयोजित होने वाली थी, अब 27 और 28 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी - सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक।

NEET SS परीक्षा आधिकारिक सूचना कैसे करें डाउनलोड?

  • बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं ।
  • होमपेज पर, "पब्लिक नोटिस" अनुभाग के अंतर्गत "एनईईटी एसएस का संचालन" नोटिस पर क्लिक करें।
  • नोटिस डाउनलोड हो जाएगा।
  • इसे भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।

NEET SS परीक्षा क्या है?

NEET SS (Super Specialty) एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जो DM, MCh और DrNB सुपर स्पेशियलिटी कोर्सेज में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के माध्यम से देशभर के प्रमुख मेडिकल संस्थानों में दाखिला मिलता है। भारत में डीएम/एमसीएच और डॉ.एनबी सुपर-स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक एकल, राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है।

NEET SS परीक्षा कौन आयोजित कराता है?

नीट एसएस परीक्षा का आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) द्वारा किया जाता है। यह संस्था देशभर में मेडिकल से जुड़ी कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं कराती हैं। NBE नीट एसएस परीक्षा के जरिए सुपर स्पेशलिटी कोर्स जैसे DM और MCh में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को चुनती हैं।

शिक्षा

17 Oct 2025 11:34 am

