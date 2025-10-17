NEET SS 2025 Exam: NEET सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा तिथियों में हुआ बदलाव, जानें नई तारीख

NEET SS Revised Exam Dates: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-SS) 2025 की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। यह परीक्षा, जो पहले 7 और 8 नवंबर को आयोजित होने वाली थी, अब 27 और 28 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी - सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक।