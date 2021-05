NEET UG and JEE Main 2021: एनईईटी और जेईई मेन एग्जाम पर फैसला जल्द आने की उम्मीद, पढ़ें डिटेल

NEET UG 2021 and JEE Main 2021: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर एक दिन पहले हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस बात की उम्मीद है कि केंद्र सरकार नीट यूजी और जेईई मेन ( NEET UG 2021 and JEE Main ) 2021 परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जल्द ही फैसला लेगी। प्रस्तावित योजना के मुताबिक जेईई मेन 2021 की परीक्षाएं 27 से 30 अप्रैल और 24 से 28 मई की तारीखों में आयोजित की जानी है। वहीं नीट यूजी 2021 की परीक्षा 1 अगस्त, 2021 के लिए निर्धारित है। लेकिन इस परीक्षा में शामिल होने वाले कोरोना महामारी को देखते हुए इसके आयोजन को लेकर भ्रम में हैं।

NEET UG 2021 and JEE Main 2021

फिलहाल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा के बाद जेईई मेन 2021 और एनईईटी यूजी 2021 ( NEET UG 2021 ) जैसी प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में अंतिम निर्णय की भी घोषणा की जाएगी।

जून में होंगी 12वीं की परीक्षाएं

बता दें कि कक्षा 12 की बोर्ड ( 12th Board exam ) परीक्षाओं के आयोजन पर निर्णय लेने के लिए कल राज्य के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों के साथ केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्ष्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', केंद्रीय महिला एवं बाल मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हुए थे। उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह घोषणा की गई कि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा की तारीखों के बारे में अंतिम निर्णय राज्य सरकारों के सुझावों पर विचार करने के बाद जून तक छात्रों को सूचित किया जाएगा।

