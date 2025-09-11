Nepal PM Salary : 3 हजार ट्रैवल के लिए… नेपाल के प्रधानमंत्री को बस इतनी मिलती है सैलरी और ये सुविधाएं

Prime Minister salary in Nepal: नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने पर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन इतना आक्रमक हो गया कि, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर नेपाल के पीएम की सैलरी कितनी होती है। आपको बताा दें कि जहां भारत में पीएम की सैलरी लाखों में होती है, वहीं नेपाल में स्थिति इससे काफी अलग है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
प्रधानमंत्री का कार्यालय सिंह दरबार में है, जबकि सरकारी आवास बालुवाटार में है। प्रधानमंत्री के परिवार और सहयोगियों को भी बालुवाटार में रहने की अनुमति है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को हर महीने 306 लीटर पेट्रोल और प्रति वर्ष 40 लीटर मोबिल ईंधन उपलब्ध कराया जाता है।
नेपाल में प्रधानमंत्री का मासिक वेतन 77,280 रुपये है। इसमें 2,000 रुपये का महंगाई भत्ता भी शामिल है। उन्हें संचार सुविधाओं के लिए 5,000 रुपये तथा मासिक भत्ता एवं आतिथ्य के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं।
देश के भीतर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का दैनिक यात्रा भत्ता 3,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसेक साथ ही प्रधानमंत्री अपने सचिवालय में एक प्रधान निजी सचिव की नियुक्ति कर सकते हैं, जिसे 65,140 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।