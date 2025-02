GK: जहां नई दिल्ली स्टेशन वहां पहले क्या था, पढ़िए NDLS का इतिहास, जानिए ये छोटा स्टेशन कैसे 16 प्लेटफॉर्म तक बना

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का इतिहास | New Delhi Railway Station History

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हमेशा पैसेंजर्स के लिए अपना कद बढ़ाता गया ताकि यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो। लेकिन 15 फरवरी को यात्रियों के लिए नई दिल्ली स्टेशन मंगलमय नहीं रहा। क्योंकि कईयों की जीवन यात्रा का अंतिम स्टेशन बन गया ये स्टेशन। नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ (New Delhi Stampede) का ये दर्द शायद ही हम भूल पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नई दिल्ली स्टेशन करीब 69 साल पहले कैसे बना (New Delhi Station History In Hindi) और 1 प्लेटफॉर्म से शुरू होकर ये 16 नंबर तक पहुंच गया। हम आज नई दिल्ली स्टेशन से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य जानेंगे।