New Jobs 2026: ऑफिसर से लेकर चपरासी तक की नौकरी, इस तारीख तक कर पाएंगे आवेदन, बस होनी चाहिए ये डिग्री

ECHS vacancy(Image-Freepik)
New Jobs 2026: 8वीं पास से लेकर MBBS डिग्री होल्डर तक के लिए नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। पूर्व सैनिकों और हेल्थ सेक्टर से जुड़े युवाओं के लिए नए साल 2026 की शुरुआत में एक अहम नौकरी अपडेट सामने आया है। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) ने साल 2026 के लिए कुल 175 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में मेडिकल से लेकर नॉन-मेडिकल तक कई तरह के पद शामिल हैं। खास बात यह है कि 8वीं पास से लेकर MBBS, MD/MS, डिप्लोमा और ग्रेजुएट उम्मीदवार तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 28 जनवरी 2026 तय की गई है।
ECHS भर्ती 2026 के तहत विभिन्न श्रेणियों में पद भरे जाएंगे। इनमें मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, डेंटल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट/टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर, महिला अटेंडेंट, चपरासी, सफाईवाला, क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट सहित अन्य पद शामिल हैं। इसके अलावा OIC (ऑफिसर इन चार्ज) के पद केवल रिटायर सैन्य अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी डिटेल जानकारी और आवेदन फॉर्म के लिए आधिकारिक वेबसाइट echs.gov.in पर जाया जा सकता है।
अधिकांश पदों पर पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पद के अनुसार योग्यता तय की गई है:-
मेडिकल ऑफिसर: MBBS के साथ न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव
मेडिकल स्पेशलिस्ट/गायनेकोलॉजिस्ट: MD/MS या DNB
फार्मासिस्ट: B.Pharma या डिप्लोमा इन फार्मेसी
नर्सिंग असिस्टेंट: GNM डिप्लोमा
लैब टेक्नीशियन: B.Sc या DMLT
क्लर्क/डेटा एंट्री ऑपरेटर/रिसेप्शनिस्ट: ग्रेजुएशन
ड्राइवर, चपरासी, चौकीदार: कम से कम 8वीं पास
वेतन पद के अनुसार निर्धारित है। मेडिकल स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट को अधिकतम ₹1,30,000 प्रतिमाह, मेडिकल व डेंटल ऑफिसर को 95,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन पदों पर 36,500 रुपया, ड्राइवर को 25,600 रुपया और चपरासी/सफाईवाला/चौकीदार जैसे पदों पर 21,800 रुपया प्रतिमाह वेतन तय किया गया है।
चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू के समय सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, शैक्षणिक व अनुभव से जुड़े डाक्यूमेंट्स, डिस्चार्ज बुक, PPO और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का TA/DA देय नहीं होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म भरकर, जरूरी डाक्यूमेंट्स की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी के साथ OIC, ECHS, स्टेशन मुख्यालय (ECHS सेल), दिल्ली कैंट के पते पर 28 जनवरी 2026 तक भेज सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग