3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

New Jobs 2026: ऑफिसर से लेकर चपरासी तक की नौकरी, इस तारीख तक कर पाएंगे आवेदन, बस होनी चाहिए ये डिग्री

ECHS Vacancy: अधिकांश पदों पर पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पद के अनुसार योग्यता तय की गई है। वेतन पद के अनुसार निर्धारित है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 03, 2026

ECHS vacancy

ECHS vacancy(Image-Freepik)

New Jobs 2026: 8वीं पास से लेकर MBBS डिग्री होल्डर तक के लिए नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। पूर्व सैनिकों और हेल्थ सेक्टर से जुड़े युवाओं के लिए नए साल 2026 की शुरुआत में एक अहम नौकरी अपडेट सामने आया है। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) ने साल 2026 के लिए कुल 175 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में मेडिकल से लेकर नॉन-मेडिकल तक कई तरह के पद शामिल हैं। खास बात यह है कि 8वीं पास से लेकर MBBS, MD/MS, डिप्लोमा और ग्रेजुएट उम्मीदवार तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 28 जनवरी 2026 तय की गई है।

ECHS Recruitment 2026: इन पदों पर होगी भर्ती


ECHS भर्ती 2026 के तहत विभिन्न श्रेणियों में पद भरे जाएंगे। इनमें मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, डेंटल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट/टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर, महिला अटेंडेंट, चपरासी, सफाईवाला, क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट सहित अन्य पद शामिल हैं। इसके अलावा OIC (ऑफिसर इन चार्ज) के पद केवल रिटायर सैन्य अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी डिटेल जानकारी और आवेदन फॉर्म के लिए आधिकारिक वेबसाइट echs.gov.in पर जाया जा सकता है।

New Jobs 2026: ये होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता


अधिकांश पदों पर पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पद के अनुसार योग्यता तय की गई है:-

मेडिकल ऑफिसर: MBBS के साथ न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव
मेडिकल स्पेशलिस्ट/गायनेकोलॉजिस्ट: MD/MS या DNB
फार्मासिस्ट: B.Pharma या डिप्लोमा इन फार्मेसी
नर्सिंग असिस्टेंट: GNM डिप्लोमा
लैब टेक्नीशियन: B.Sc या DMLT
क्लर्क/डेटा एंट्री ऑपरेटर/रिसेप्शनिस्ट: ग्रेजुएशन
ड्राइवर, चपरासी, चौकीदार: कम से कम 8वीं पास

ECHS Vacancy: इतनी मिलेगी सैलरी

वेतन पद के अनुसार निर्धारित है। मेडिकल स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट को अधिकतम ₹1,30,000 प्रतिमाह, मेडिकल व डेंटल ऑफिसर को 95,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन पदों पर 36,500 रुपया, ड्राइवर को 25,600 रुपया और चपरासी/सफाईवाला/चौकीदार जैसे पदों पर 21,800 रुपया प्रतिमाह वेतन तय किया गया है।

ECHS Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू के समय सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, शैक्षणिक व अनुभव से जुड़े डाक्यूमेंट्स, डिस्चार्ज बुक, PPO और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का TA/DA देय नहीं होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म भरकर, जरूरी डाक्यूमेंट्स की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी के साथ OIC, ECHS, स्टेशन मुख्यालय (ECHS सेल), दिल्ली कैंट के पते पर 28 जनवरी 2026 तक भेज सकते हैं।

ये भी पढ़ें

CBSE ने प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षा को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, सख्ती से पालन के आदेश, सभी जान लें जरुरी अपडेट
शिक्षा
CBSE

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Jan 2026 02:56 pm

Published on:

03 Jan 2026 02:55 pm

Hindi News / Education News / New Jobs 2026: ऑफिसर से लेकर चपरासी तक की नौकरी, इस तारीख तक कर पाएंगे आवेदन, बस होनी चाहिए ये डिग्री

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Venezuela Army vs Us Army: वेनेजुएला और अमेरिका में किसकी सेना है ज्यादा मजबूत? जंग में कौन मार सकता है बाजी?

venezuela america conflict
शिक्षा

New Jobs 2026: 10वीं पास के लिए खुशखबरी! जेल वार्डर के 1500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, सैलरी भी शानदार

New Jobs 2026
शिक्षा

CBSE ने प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षा को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, सख्ती से पालन के आदेश, सभी जान लें जरुरी अपडेट

CBSE
शिक्षा

SSC Delhi Police Exam: इन तारीखों पर होगी बचे हुए उम्मीदवारों की परीक्षा, जानें कब जारी होंगे एडमिट कार्ड

SSC Delhi Police Exam 2025
शिक्षा

IIT स्टूडेंट ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक इंटरव्यू और सीधे ढाई करोड़ की नौकरी

IIT Hyderabad Placement 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.