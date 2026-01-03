New Jobs 2026: ऑफिसर से लेकर चपरासी तक की नौकरी, इस तारीख तक कर पाएंगे आवेदन, बस होनी चाहिए ये डिग्री

New Jobs 2026: 8वीं पास से लेकर MBBS डिग्री होल्डर तक के लिए नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। पूर्व सैनिकों और हेल्थ सेक्टर से जुड़े युवाओं के लिए नए साल 2026 की शुरुआत में एक अहम नौकरी अपडेट सामने आया है। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) ने साल 2026 के लिए कुल 175 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में मेडिकल से लेकर नॉन-मेडिकल तक कई तरह के पद शामिल हैं। खास बात यह है कि 8वीं पास से लेकर MBBS, MD/MS, डिप्लोमा और ग्रेजुएट उम्मीदवार तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 28 जनवरी 2026 तय की गई है।