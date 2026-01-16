कौन हैं NIA के नए चीफ Rakesh Aggrawal? जानिए आतंकवाद से लड़ने वाली एजेंसी के प्रमुख की सैलरी और प्रोफाइल

NIA New Chief Salary: National Investigation Agency (NIA) को नया महानिदेशक(डायरेक्टर) मिल गया है। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी Rakesh Aggarwal को एनआईए का नया डीजी नियुक्त किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार, राकेश अग्रवाल 31 अगस्त 2028 तक या अगले आदेश तक एनआईए के महानिदेशक बने रहेंगे। इससे पहले एनआईए के डीजी रहे सदानंद वसंत दाते को समय से पहले उनके मूल कैडर महाराष्ट्र भेज दिया गया था। उसी के बाद राकेश अग्रवाल को पहले अंतरिम जिम्मेदारी सौंपी गई और अब उन्हें पूर्णकालिक डीजी बना दिया गया है।