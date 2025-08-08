NIACL AO Notification 2025: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में 550 पदों पर निकली भर्ती, जानें कितना लगेगा आवेदन शुल्क

NIACL AO Notification 2025: नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने प्रशासनिक अधिकारी (Administrative Officer - AO) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार NIACL की आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 550 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 30 अगस्त 2025 तय की गई है। उसके बाद फेज 1 ऑनलाइन परीक्षा 14 सितंबर 2025 और फेज 2 ऑनलाइन परीक्षा 29 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी।