शिक्षा

NIACL AO Notification 2025: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में 550 पदों पर निकली भर्ती, जानें कितना लगेगा आवेदन शुल्क

NIACL AO Recruitment 2025: भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 30 अगस्त 2025 तय की गई है।

भारत

Anurag Animesh

Aug 08, 2025

NIACL AO Notification 2025
NIACL AO Notification 2025(Image-Freepik)

NIACL AO Notification 2025: नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने प्रशासनिक अधिकारी (Administrative Officer - AO) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार NIACL की आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 550 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 30 अगस्त 2025 तय की गई है। उसके बाद फेज 1 ऑनलाइन परीक्षा 14 सितंबर 2025 और फेज 2 ऑनलाइन परीक्षा 29 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

NIACL AO Notification 2025: इन पदों पर होगी भर्ती

रिस्क इंजीनियर– 50 पद
ऑटोमोबाइल इंजीनियर– 75 पद
लीगल स्पेशलिस्ट– 50 पद
अकाउंट्स स्पेशलिस्ट– 25 पद
एओ (हेल्थ)- 50 पद
आईटी स्पेशलिस्ट– 25 पद
बिजनेस एनालिस्ट– 75 पद
कंपनी सेक्रेटरी– 2 पद
एक्चुअरियल स्पेशलिस्ट– 5 पद
जनरलिस्ट– 193 पद

NIACL AO Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जनरलिस्ट पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में यूजी/पीजी डिग्री कम से कम 60% अंकों (SC/ST/PwBD के लिए 55%) के साथ होनी चाहिए। वहीं स्पेशलिस्ट पद के लिए संबंधित क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए, जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

आयु सीमा
आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1995 से पहले और 1 अगस्त 2004 के बाद नहीं होना चाहिए।

NIACL AO Vacancy 2025: चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क


इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains) और इंटरव्यू शामिल है। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा (ऑब्जेक्टिव टेस्ट) और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट, कुल प्राप्त अंकों के अनुसार descending order में तैयार की जाएगी।

आवेदन शुल्क
SC/ST/PwBD उम्मीदवारों के लिए: ₹100/-
अन्य सभी वर्गों के लिए: ₹850/-
शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट आदि माध्यमों से किया जा सकता है।

शिक्षा

Published on:

08 Aug 2025 09:55 am

Hindi News / Education News / NIACL AO Notification 2025: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में 550 पदों पर निकली भर्ती, जानें कितना लगेगा आवेदन शुल्क

