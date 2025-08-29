Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

NIACL Recruitment 2025: एनआईसीएल में अधिकारी पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख कल, 550 पदों के लिए जल्द करें आवेदन

इस भर्ती अभियान के तहत उम्मीदवारों की नियुक्ति विभिन्न पदों जैसे जनरलिस्ट, रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लीगल स्पेशलिस्ट, अकाउंट्स स्पेशलिस्ट, आईटी स्पेशलिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट...

भारत

Anurag Animesh

Aug 29, 2025

NIACL Recruitment 2025
NIACL Recruitment 2025(Image-Freepik)

NIACL Recruitment 2025: युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। The New India Assurance Company Limited (NIACL), मुंबई ने प्रशासनिक अधिकारी के 550 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 अगस्त 2025 तय की गई है। इस भर्ती के माध्यम से अलग-अलग पदों को भरा जाना है। जिसमें अलग-अलग पद शामिल हैं। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

NIACL Vacancy 2025: इन पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती अभियान के तहत उम्मीदवारों की नियुक्ति विभिन्न पदों जैसे जनरलिस्ट, रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लीगल स्पेशलिस्ट, अकाउंट्स स्पेशलिस्ट, आईटी स्पेशलिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (हेल्थ), कंपनी सेक्रेटरी और एक्चुअरियल स्पेशलिस्ट के रूप में की जाएगी। इस भर्ती में जनरलिस्ट पदों की संख्या 193 रखी गई है, जिसके लिए यूजी या पीजी डिग्री के साथ न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। रिस्क इंजीनियर के 50 पदों पर आवेदन करने के लिए इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, जबकि 75 पद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यूजी और पीजी डिग्री धारकों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा लीगल स्पेशलिस्ट के 50 पदों पर कानून में यूजी या पीजी योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Bigg Boss 19 : CBI ऑफिसर बनने की छोड़ी चाहत! कोई MBA तो कोई LLB, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Bigg Boss 19 Contestants
शिक्षा
Bigg Boss 19 Contestants, Bigg Boss 19 Contestants education, Bigg Boss 19 show, Bigg Boss 19 Contestants list,

NIACL Recruitment 2025: इतनी मिलेगी सैलरी


इस भर्ती के लिए सैलरी की बात करें तो 50,925 रुपये से शुरू होकर 96,765 रुपये तक होगा। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष रखी गई है और इसकी गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगी। आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु में छूट का लाभ मिलेगा। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है।

ये भी पढ़ें

CBSE बोर्ड का छात्रों और स्कूलों के लिए जरूरी निर्देश, तय की डायरेक्ट एडमिशन और सब्जेक्ट बदलने की डेडलाइन
शिक्षा
CBSE News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

29 Aug 2025 01:58 pm

Hindi News / Education News / NIACL Recruitment 2025: एनआईसीएल में अधिकारी पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख कल, 550 पदों के लिए जल्द करें आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.