NIACL Recruitment 2025: एनआईसीएल में अधिकारी पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख कल, 550 पदों के लिए जल्द करें आवेदन



इस भर्ती अभियान के तहत उम्मीदवारों की नियुक्ति विभिन्न पदों जैसे जनरलिस्ट, रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लीगल स्पेशलिस्ट, अकाउंट्स स्पेशलिस्ट, आईटी स्पेशलिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (हेल्थ), कंपनी सेक्रेटरी और एक्चुअरियल स्पेशलिस्ट के रूप में की जाएगी। इस भर्ती में जनरलिस्ट पदों की संख्या 193 रखी गई है, जिसके लिए यूजी या पीजी डिग्री के साथ न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। रिस्क इंजीनियर के 50 पदों पर आवेदन करने के लिए इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, जबकि 75 पद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यूजी और पीजी डिग्री धारकों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा लीगल स्पेशलिस्ट के 50 पदों पर कानून में यूजी या पीजी योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।