NIACL Recruitment 2025: एनआईसीएल में अधिकारी पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख कल, 550 पदों के लिए जल्द करें आवेदन

NIACL Recruitment 2025: युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। The New India Assurance Company Limited (NIACL), मुंबई ने प्रशासनिक अधिकारी के 550 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 अगस्त 2025 तय की गई है। इस भर्ती के माध्यम से अलग-अलग पदों को भरा जाना है। जिसमें अलग-अलग पद शामिल हैं। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
इस भर्ती अभियान के तहत उम्मीदवारों की नियुक्ति विभिन्न पदों जैसे जनरलिस्ट, रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लीगल स्पेशलिस्ट, अकाउंट्स स्पेशलिस्ट, आईटी स्पेशलिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (हेल्थ), कंपनी सेक्रेटरी और एक्चुअरियल स्पेशलिस्ट के रूप में की जाएगी। इस भर्ती में जनरलिस्ट पदों की संख्या 193 रखी गई है, जिसके लिए यूजी या पीजी डिग्री के साथ न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। रिस्क इंजीनियर के 50 पदों पर आवेदन करने के लिए इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, जबकि 75 पद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यूजी और पीजी डिग्री धारकों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा लीगल स्पेशलिस्ट के 50 पदों पर कानून में यूजी या पीजी योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती के लिए सैलरी की बात करें तो 50,925 रुपये से शुरू होकर 96,765 रुपये तक होगा। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष रखी गई है और इसकी गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगी। आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु में छूट का लाभ मिलेगा। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है।