NIFT 2025: फैशन के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं करियर तो इस कॉलेज में लेना होगा दाखिला, आवेदन शुरू

जिसके बाद स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। जरुरी डिटेल्स के साथ उम्मीदवार डिटेल्स भर दें। डिटेल्स भरने के बाद आवेदन शुल्क जमा कर दें। अंत में भरे गए फॉर्म का कॉपी डाउनलोड करके रख लें।

NIFT 2025: इन कोर्सों में ले सकते हैं दाखिला

निफ्ट में कई तरह के कोर्स करवाए जाते हैं। जिसमें यूजी और पीजी दोनों स्तर के कोर्स शामिल हैं। यूजी कोर्सों की बात करें तो इसमें Bachelor Of Design, Bachelor Of Fashion Technology जैसे कोर्स शामिल हैं। वहीं मास्टर कोर्सों की बात करें तो Master Of Design, Master Of Fashion Management, Master Of Fashion Technology जैसे कई कोर्स हैं। कोर्सों से संबंधित या किसी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए Nift के आधिकारिक वेबसाइटपर जाया जा सकता है। एंट्रेंस परीक्षा के लिए 9 फरवरी 2025 की तारीख तय की गई है।