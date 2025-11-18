बिहार में NIOS ने परीक्षा तारीखों में किया बदलाव, देख लें नई डेटशीट



नई लिस्ट के अनुसार 29 नवंबर 2025 की परीक्षाएं सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए निर्धारित की गई हैं। इस दिन कक्षा 12वीं में बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू लॉ और मिलिट्री हिस्ट्री के पेपर लिए जाएंगे। वहीं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए उर्दू, संस्कृत और बोध दर्शन की परीक्षाएं होंगी। इंडियन साइन लैंग्वेज का पेपर दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। यह पूरा शेड्यूल केवल बिहार राज्य पर लागू होगा। इसके बाद 1 दिसंबर 2025 की परीक्षाओं का प्रभाव बिहार के साथ ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र पर भी रहेगा। इस दिन कक्षा 12वीं के गणित और वेद अध्ययन की परीक्षा होगी, जबकि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी का पेपर निर्धारित है। इन दोनों इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह अपडेटेड टाइम टेबल अनिवार्य कर दिया गया है।