बिहार में NIOS ने परीक्षा तारीखों में किया बदलाव, देख लें नई डेटशीट

NIOS Datesheet Released(Image-Freepik)
NIOS परीक्षाओं को लेकर नया अपडेट आ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वजह से टाले गए NIOS की परीक्षाओं को लेकर अब नया अपडेट आ गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। पहले यह परीक्षाएं 6 नवंबर को होनी थीं, लेकिन वोटिंग शेड्यूल से टकराव को देखते हुए इन्हें स्थगित कर दिया गया था। नई डेटशीट में साफ किया गया है कि बदली गई तारीखें केवल उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होंगी, जहां चुनावी गतिविधियों के चलते परीक्षा संपन्न कराना संभव नहीं था।
NIOS ने छात्रों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक वेबसाइट से नई डेटशीट डाउनलोड करें और परीक्षा समय, विषय तथा केंद्र से जुड़ी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। NIOS ने यह भी स्पष्ट किया है कि तारीखों में बदलाव का निर्णय चुनाव आयोग और प्रशासनिक एजेंसियों के साथ समन्वय बैठाने के बाद लिया गया, ताकि मतदान प्रभावित न हो और परीक्षार्थियों को भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
नई लिस्ट के अनुसार 29 नवंबर 2025 की परीक्षाएं सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए निर्धारित की गई हैं। इस दिन कक्षा 12वीं में बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू लॉ और मिलिट्री हिस्ट्री के पेपर लिए जाएंगे। वहीं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए उर्दू, संस्कृत और बोध दर्शन की परीक्षाएं होंगी। इंडियन साइन लैंग्वेज का पेपर दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। यह पूरा शेड्यूल केवल बिहार राज्य पर लागू होगा। इसके बाद 1 दिसंबर 2025 की परीक्षाओं का प्रभाव बिहार के साथ ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र पर भी रहेगा। इस दिन कक्षा 12वीं के गणित और वेद अध्ययन की परीक्षा होगी, जबकि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी का पेपर निर्धारित है। इन दोनों इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह अपडेटेड टाइम टेबल अनिवार्य कर दिया गया है।
2 दिसंबर 2025 की तारीख को होने वाली परीक्षाएं देशभर में एक समान रूप से आयोजित की जाएंगी। इस दिन कक्षा 12वीं के फिजिक्स, इतिहास, पर्यावरण विज्ञान और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की परीक्षाएं होंगी। कक्षा 10वीं के छात्र इसी दिन पेंटिंग का पेपर देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर एक ही तारीख तय करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा संचालन में किसी भी तरह की असमानता या बाधा न आने पाए।
