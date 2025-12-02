Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

OICL AO Recruitment 2025: इंश्योरेंस कंपनी में 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, युवाओं के लिए अफसर बनने का मौका

OICL Vacancy 2025: कुल 300 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 दिसंबर 2025 की शाम 6:30 बजे से शुरू होगी और 12 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे तक चलेगी।

Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 02, 2025

OICL AO Recruitment 2025

OICL AO Recruitment 2025(Image-Freepik)

OICL AO Bharti 2025: इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका युवाओं के लिए निकला है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) ने युवाओं के लिए प्रशासनिक अधिकारी (AO) के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है। कुल 300 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 दिसंबर 2025 की शाम 6:30 बजे से शुरू होगी और 12 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

OICL AO Recruitment 2025: जरुरी योग्यता और आयु सीमा


इस भर्ती के 300 में से 285 पद जनरलिस्ट अधिकारी श्रेणी में आते हैं। इनमें 123 पद सामान्य वर्ग, 68 ओबीसी, 42 एससी, 24 एसटी और 28 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। शेष 15 पद हिंदी अधिकारी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 60 प्रतिशत अंक और एससी-एसटी वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। वहीं, हिंदी अधिकारी पद के लिए नोटिफिकेशन में बताए गए विषयों में से किसी एक में मास्टर डिग्री होना जरूरी है।

OICL AO Bharti 2025: जान लें अन्य डिटेल्स


आवेदन करते समय ही उम्मीदवार परीक्षा शुल्क भी जमा कर सकेंगे। प्रारंभिक परीक्षा (टियर-1) की संभावित तारीख 10 जनवरी 2026 तय की गई है। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 28 फरवरी 2026 को होने वाली मुख्य परीक्षा (टियर-2) में शामिल होने का अवसर मिलेगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह लिखित परीक्षाओं पर आधारित है, जहां प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाएगा और अंतिम मेरिट टियर-2 के अंकों से तैयार की जाएगी।

SSC Constable Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए 25 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, CISF में सबसे ज्यादा इतने पद
शिक्षा
SSC Constable GD Recruitment 2025

Published on:

02 Dec 2025 05:00 pm

Hindi News / Education News / OICL AO Recruitment 2025: इंश्योरेंस कंपनी में 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, युवाओं के लिए अफसर बनने का मौका

