OICL AO Recruitment 2025: इंश्योरेंस कंपनी में 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, युवाओं के लिए अफसर बनने का मौका



इस भर्ती के 300 में से 285 पद जनरलिस्ट अधिकारी श्रेणी में आते हैं। इनमें 123 पद सामान्य वर्ग, 68 ओबीसी, 42 एससी, 24 एसटी और 28 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। शेष 15 पद हिंदी अधिकारी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 60 प्रतिशत अंक और एससी-एसटी वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। वहीं, हिंदी अधिकारी पद के लिए नोटिफिकेशन में बताए गए विषयों में से किसी एक में मास्टर डिग्री होना जरूरी है।