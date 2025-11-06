ONGC में अप्रेंटिस के 2743 पदों पर वैकेंसी, आवेदन का आखिरी मौका आज, इस लिंक से करें सीधा अप्लाई

ONGC Apprentice Recruitment 2025: अगर आप ओएनजीसी (ONGC) में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अहम है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका आज यानी 6 नवंबर 2025 है। जो भी उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे जल्द से जल्द ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।