Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

ONGC में अप्रेंटिस के 2743 पदों पर वैकेंसी, आवेदन का आखिरी मौका आज, इस लिंक से करें सीधा अप्लाई

ONGC Apprentice Recruitment 2025: ओएनजीसी में नौकरी के लिए यह आखिरी मौका है। 2743 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख आज है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तुरंत करें ताकि यह अवसर आपके हाथ से न निकले।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 06, 2025

ONGC Apprentice Recruitment 2025

ONGC Apprentice Recruitment 2025 (Image: ONGC/FB)

ONGC Apprentice Recruitment 2025: अगर आप ओएनजीसी (ONGC) में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अहम है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका आज यानी 6 नवंबर 2025 है। जो भी उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे जल्द से जल्द ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2743 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

अप्रेंटिस पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार तय की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत अधिसूचना जरूर देखें ताकि अपने पात्रता मानदंड की सही जानकारी मिल सके।

उम्र सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी उम्मीदवार की जन्मतिथि 6 नवंबर 2001 से 6 नवंबर 2007 के बीच की होनी चाहिए।

ऐसे करें आवेदन

अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाएं।
  • होमपेज पर ''ONGC Apprentice Recruitment 2025'' लिंक पर क्लिक करें।
  • नया पेज खुलने पर वहां रजिस्ट्रेशन लिंक दिखाई देगा।
  • रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आवेदन फॉर्म भरें।
  • मांगे गए डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो)।
  • सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
  • अंत में, कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें और एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें।

चयन प्रक्रिया क्या है?

अप्रेंटिस के पदों पर चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। यह मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित होगी। अगर दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं तो उम्र में बड़े उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

ONGC ने यह भी साफ कहा है कि चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की सिफारिश या दबाव बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

Direct link to apply for ONGC Apprentice Recruitment 2025

ये भी पढ़ें

विधानसभा उपचुनाव के चलते जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने बदली 10वीं की परीक्षा तारीखें, यहां से डाउनलोड करें नई डेटशीट
शिक्षा
JKBOSE Class 10 Exams 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

06 Nov 2025 02:09 pm

Hindi News / Education News / ONGC में अप्रेंटिस के 2743 पदों पर वैकेंसी, आवेदन का आखिरी मौका आज, इस लिंक से करें सीधा अप्लाई

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

SWAYAM 2025: आवेदन में सुधार का आखिरी मौका, एनटीए आज बंद करेगा करेक्शन विंडो

Swayam 2025 Correction Window
शिक्षा

विधानसभा उपचुनाव के चलते जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने बदली 10वीं की परीक्षा तारीखें, यहां से डाउनलोड करें नई डेटशीट

JKBOSE Class 10 Exams 2025
शिक्षा

अब इस तारीख को जारी होगा CAT Admit Card 2025, ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड

CAT Admit Card 2025
शिक्षा

WBSSC Recruitment 2025: पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 8 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें पूरी डिटेल

WBSSC Recruitment 2025
शिक्षा

JSSC Jail Warder Recruitment 2025: झारखंड में जेल वार्डर के पद के लिए आवेदन 7 नवंबर से, 60 हजार से ज्यादा सैलरी, जान लें योग्यता

JSSC Jail Warder Recruitment 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.