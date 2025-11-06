ONGC में अप्रेंटिस के 2743 पदों पर वैकेंसी, आवेदन का आखिरी मौका आज, इस लिंक से करें सीधा अप्लाई

ONGC Apprentice Recruitment 2025 (Image: ONGC/FB)
ONGC Apprentice Recruitment 2025: अगर आप ओएनजीसी (ONGC) में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अहम है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका आज यानी 6 नवंबर 2025 है। जो भी उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे जल्द से जल्द ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2743 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
अप्रेंटिस पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार तय की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत अधिसूचना जरूर देखें ताकि अपने पात्रता मानदंड की सही जानकारी मिल सके।
उम्र सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी उम्मीदवार की जन्मतिथि 6 नवंबर 2001 से 6 नवंबर 2007 के बीच की होनी चाहिए।
अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
अप्रेंटिस के पदों पर चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। यह मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित होगी। अगर दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं तो उम्र में बड़े उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
ONGC ने यह भी साफ कहा है कि चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की सिफारिश या दबाव बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
