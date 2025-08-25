Naval Dockyard में युवाओं के लिए काम करने का मौका, 8वीं,10वीं पास कर सकेंगे अप्लाई

Naval Dockyard में युवाओं के लिए काम करने का बढ़िया मौका है। नेवल डॉकयार्ड में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार इंडियन नेवी की आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 23 से 29 अगस्त 2025 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। लिखित परीक्षा केवल मुंबई में आयोजित की जाएगी और इसका आयोजन अक्टूबर 2025 में होगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो रही है और 21 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है।