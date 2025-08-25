Naval Dockyard में युवाओं के लिए काम करने का मौका, 8वीं,10वीं पास कर सकेंगे अप्लाई

Naval Dockyard में युवाओं के लिए काम करने का बढ़िया मौका है। नेवल डॉकयार्ड में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार इंडियन नेवी की आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 23 से 29 अगस्त 2025 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। लिखित परीक्षा केवल मुंबई में आयोजित की जाएगी और इसका आयोजन अक्टूबर 2025 में होगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो रही है और 21 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है।
शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई (NCVT/SCVT) सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही उसने 8वीं या 10वीं कक्षा पास की हो। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तय की गई है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा,डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। परीक्षा ओएमआर आधारित होगी। कुल 100 अंकों की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। जिसमें 35 अंक विज्ञान, 35 अंक गणित और 30 अंक सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। परीक्षा 2 घंटे की होगी। गलत उत्तरों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाएं।
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं।
लॉगिन कर आवश्यक जानकारी भरें।
जरूरी डाक्यूमेंट्स करें और आवेदन सबमिट करें।
आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।