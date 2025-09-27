फ्री में कई सारे सर्टिफिकेट कोर्स करने का मौका, एसी, फ्रिज, सीएनजी मिलिंग का करें कोर्स, रहने-खाने की सुविधा भी फ्री, जानें डिटेल्स

Free Certificate Course: बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ सीखने और फिर उसी के आधार पर नौकरी पाने का बढ़िया अवसर सामने आया है। बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सरकार का उद्योग विभाग एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब 12वीं, आईटीआई या डिप्लोमा पास उम्मीदवारों को कुछ टेक्निकल काम सिखाया जाएगा। युवाओं को एसी-फ्रिज रिपेयरिंग से लेकर सीएनसी मशीन और टूल एंड डाई मेकिंग तक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के लिए किसी प्रकार का फीस युवाओं को नहीं देना होगा। यह बिलकुल मुफ्त होगा। यह प्रोग्राम भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) से जुड़ी इंडो डैनिश टूल रूम (IDTR) जमशेदपुर की ओर से चलाया जाएगा। इसका संचालन पटना स्थित विस्तार केंद्र में किया जाएगा, जहां अगला बैच 6 अक्टूबर से शुरू होगा।
इस नि:शुल्क रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि तीन महीने होगी। चयनित उम्मीदवारों को न केवल फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि कोर्स के दौरान आवास और भोजन की व्यवस्था भी पूरी तरह मुफ्त रहेगी। प्रत्येक दिन प्रतिभागियों को 8 घंटे की कक्षाएं करनी होंगी।
सर्टिफिकेट कोर्स इन सीएनसी लेथ
सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सीएनसी मिलिंग
सर्टिफिकेट कोर्स इन टूल एंड डाई मेकिंग
एसी और फ्रिज रिपेयरिंग कोर्स
सीएनसी लेथ, सीएनसी मिलिंग और टूल एंड डाई मेकिंग कोर्स के लिए उम्मीदवार का 12वीं, आईटीआई या डिप्लोमा पास होना जरूरी है। वहीं एसी और फ्रिज रिपेयरिंग कोर्स के लिए 12वीं पास या आईटीआई (इलेक्ट्रीशियन ट्रेड) पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है।
इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, नामांकन के समय उम्मीदवारों से 1000 रुपया का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा, जिसे कोर्स पूरा करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। इस पहल का मुख्य मकसद राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और उन्हें टेक्निकल स्किल सिखाना है। आवेदन करने का तरीका संस्थान की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में विस्तार से बताया गया है। उम्मीदवार वीडियो लिंक पर क्लिक करके या पटना के टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर से सीधे संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।