Panchayat Sachiv Vacancy 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए पंचायत सचिव बनने का मौका, सैलरी 50 हजार से ज्यादा



इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही कम से कम 8वीं तक तमिल भाषा पढ़ी होनी चाहिए क्योंकि यह पद तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण इलाकों में हैं। वहीं इस भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 32 वर्ष, SC/ST, PWD, विधवा उम्मीदवार के लिए 18 से 37 वर्ष और एक्स-सर्विसमैन के लिए 18 से 50 वर्ष तय किया गया है। आयु की गणना 13 अक्टूबर 2025 तक की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।