Panchayat Sachiv Vacancy 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए पंचायत सचिव बनने का मौका, सैलरी 50 हजार से ज्यादा

Panchayat Sachiv Bharti 2025: पंचायत सचिव की नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए शानदार नौकरी निकली है। इसमें 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 14, 2025

Panchayat Sachiv Vacancy 2025

Panchayat Sachiv Vacancy 2025(AI Image-Gemini)

Panchayat Sachiv Vacancy 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए बढ़िया नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। तमिलनाडु रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज विभाग (TNRD) ने पंचायत सचिव के 1483 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट tnrd.tn.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पद पर 50,400 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। इसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

Panchayat Sachiv Bharti 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही कम से कम 8वीं तक तमिल भाषा पढ़ी होनी चाहिए क्योंकि यह पद तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण इलाकों में हैं। वहीं इस भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 32 वर्ष, SC/ST, PWD, विधवा उम्मीदवार के लिए 18 से 37 वर्ष और एक्स-सर्विसमैन के लिए 18 से 50 वर्ष तय किया गया है। आयु की गणना 13 अक्टूबर 2025 तक की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

Panchayat Sachiv Salary: इतनी मिलेगी सैलरी


इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 15,900 से 50,400 रूपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), मेडिकल सुविधाएं और पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।

Panchayat Sachiv Vacancy 2025: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन

उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा। जिसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। इसमें 10वीं स्तर के प्रश्न होंगे जिनमें जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग और तमिल भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगी। परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को 10वीं सर्टिफिकेट, तमिल भाषा का प्रमाण, आधार कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाने होंगे।

Panchayat Sachiv: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन करने के लिए tnrd.tn.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
भर्ती लिंक पर क्लिक करें। “Panchayat Secretary Recruitment 2025” लिंक चुनें।
रजिस्ट्रेशन करें। नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक जानकारी और कैटेगरी दर्ज करें।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड करें।
फीस जमा करें। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
फॉर्म सबमिट करें। सबमिट करने से पहले सभी जानकारी दोबारा जांच लें और फिर फाइनल सबमिशन करें।
आवेदन फॉर्म और फीस रसीद की डिजिटल कॉपी अपने पास रखें।

Panchayat Sachiv Vacancy 2025 Notification

