PGCIL Admit Card 2025: फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर पदों के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड

PGCIL Admit Card Link: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक PGCIL पोर्टल से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में कुल 1,543 रिक्तियों के लिए इस भर्ती अभियान की घोषणा की गई थी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 18 अक्टूबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा।
भर्ती अधिसूचना (विज्ञापन संख्या CC/03/2025) में निम्नलिखित श्रेणियों में रिक्तियां शामिल हैं -
अभ्यर्थियों का चयन बहु-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं -
परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र का विवरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें और यदि कोई विसंगति हो, तो तुरंत पीजीसीआईएल अधिकारियों को सूचित करें। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) भी लाना होगा।
