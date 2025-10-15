PGCIL Admit Card 2025: फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर पदों के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड

परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र का विवरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें और यदि कोई विसंगति हो, तो तुरंत पीजीसीआईएल अधिकारियों को सूचित करें। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) भी लाना होगा।