PGCIL Admit Card 2025: फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर पदों के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड

PGCIL Field Engineer Admit Card 2025: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर पदों के लिए एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब PGCIL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 15, 2025

PGCIL Admit Card 2025 (Image Source: Gemini AI)

PGCIL Admit Card Link: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक PGCIL पोर्टल से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

कब होगी परीक्षा

विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में कुल 1,543 रिक्तियों के लिए इस भर्ती अभियान की घोषणा की गई थी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 18 अक्टूबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा।

भर्ती विवरण और रिक्तियों का विवरण

भर्ती अधिसूचना (विज्ञापन संख्या CC/03/2025) में निम्नलिखित श्रेणियों में रिक्तियां शामिल हैं -

  • फील्ड इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल): 532 पद
  • फील्ड इंजीनियर (सिविल): 198 पद
  • फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल): 535 पद
  • फील्ड सुपरवाइजर (सिविल): 193 पद
  • फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार): 85 पद

चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न

अभ्यर्थियों का चयन बहु-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं -

  • स्क्रीनिंग टेस्ट
  • विषय ज्ञान परीक्षण
  • साक्षात्कार
  • दस्तावेज सत्यापन
  • चिकित्सा परीक्षण

प्रवेश पत्र के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र का विवरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें और यदि कोई विसंगति हो, तो तुरंत पीजीसीआईएल अधिकारियों को सूचित करें। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) भी लाना होगा।

कैसे डाउनलोड करें

  • आधिकारिक पीजीसीआईएल एडमिट कार्ड डाउनलोड पृष्ठ पर जाएं
  • दिए गए फील्ड में अपना पंजीकरण नंबर या रोल नंबर दर्ज करें
  • आवश्यकतानुसार अपनी जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करें
  • स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें
  • एडमिट कार्ड तक पहुंचने और डाउनलोड करने के लिए "लॉगिन" या "सबमिट" बटन पर क्लिक करें

