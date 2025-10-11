PM Education Loan: पीएम एजुकेशन लोन क्या है? जानिए इसका कैसे लाभ ले सकते हैं

प्रधानमंत्री शिक्षा ऋण योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत छात्रों को बैंक से शिक्षा के लिए ऋण लेने में सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य योग्य छात्रों को आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ने से रोकना है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ब्याज पर सब्सिडी (Interest Subsidy) भी देती है, जिससे छात्रों का बोझ कम होता है। छात्र इस योजना के तहत कई कोर्सों के लिए लोन ले सकते हैं। जिसमें भारत या विदेश में उच्च शिक्षा शामिल है। जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ और अन्य प्रोफेशनल कोर्स, टेक्निकल और वोकेशनल संस्थानों से डिप्लोमा कोर्स शामिल है।