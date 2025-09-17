PM Modi School: जिस स्कूल में पढ़े पीएम नरेंद्र मोदी, जानिए अब कैसा है

PM Modi School Education: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने वाले पीएम मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने देशभर में दो हफ्ते का सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस दौरान कई राज्यों में ‘नमो युवा रन’ और रक्तदान शिविर आयोजित किए जाने की बात भी कही गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा कहां से प्राप्त की है? चलिए आपको बताते हैं।