PM Modi School: जिस स्कूल में पढ़े पीएम नरेंद्र मोदी, जानिए अब कैसा है

PM Modi School Education: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने वाले पीएम मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने देशभर में दो हफ्ते का सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस दौरान कई राज्यों में ‘नमो युवा रन’ और रक्तदान शिविर आयोजित किए जाने की बात भी कही गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा कहां से प्राप्त की है? चलिए आपको बताते हैं।
गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में स्थित स्कूल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पढ़ाई की थी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जनवरी 2025 को लोकार्पण किया था। इस स्कूल को 'प्रेरणा स्कूल' का नाम दिया गया है. यह वही स्कूल है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रप्त की थी।
इस स्कूल की स्थापना 1888 में हुई थी। लेकिन आज ये स्कूल धरोहर इमारत के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। ये स्कूल अब हेरिटेज साइट बन गया है। इस स्कूल को प्रेरणा स्कूल नाम दिया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से प्रेरणा मिल सके।
देशभर के विभिन्न जिलों से 820 छात्र और 410 शिक्षक इस प्रेरणा स्कूल में पढ़ने आ चुके हैं। छात्र यहां एक सप्ताह के स्टडी टूर के दौरान अपनी शिक्षा की यात्रा शुरू करते हैं। यहां पर उन्हें न केवल शैक्षिक ज्ञान मिलता है, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझने का मौका दिया जाता है।