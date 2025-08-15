Patrika LogoSwitch to English

PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: क्या है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, नौकरी मिलने पर युवाओं को मिलेंगे इतने हजार रूपये

PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: 15,000 रूपये युवाओं को दो किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त छह महीने की नौकरी पूरी होने के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी पूरी करने और...

भारत

Anurag Animesh

Aug 15, 2025

PM Viksit Bharat Rojgar Yojana
PM Viksit Bharat Rojgar Yojana(Image-ANI)

What Is PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना(PM Viksit Bharat Rojgar Yojana) की शुरुआत का ऐलान किया, जिसका उद्देश्य देश में रोजगार के अवसर बढ़ाना और युवाओं को कार्यबल से जोड़ना है।

PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: योजना की मुख्य बातें


प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत अगले दो सालों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ युवा पहली बार नौकरी करेंगे। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच बनने वाली नई नौकरियों पर लागू होगी। योजना के अनुसार, जो युवा पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी करेंगे और EPFO में रजिस्टर्ड होंगे, उन्हें 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि उन कर्मचारियों को मिलेगी जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक होगा। इससे ज्यादा सैलरी वाले युवा को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

Viksit Bharat Rojgar Yojana: दो चरणों में मिलेंगे पैसा


15,000 रूपये युवाओं को दो किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त छह महीने की नौकरी पूरी होने के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी पूरी करने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने के बाद। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, इस प्रोत्साहन राशि का कुछ हिस्सा एक निश्चित अवधि तक बचत खाते या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाएगा, जिसे बाद में निकाला जा सकेगा।

कंपनियों को भी मिलेंगे पैसे


योजना के तहत केवल कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि नई भर्तियां करने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे निजी क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि देश की बड़ी कंपनियां युवाओं को इंटर्नशिप के अधिक अवसर दे रही है, जिससे उन्हें एक्सपीरियंस और स्किल डेवलपमेंट का लाभ मिलेगा।

Hindi News / Education News / PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: क्या है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, नौकरी मिलने पर युवाओं को मिलेंगे इतने हजार रूपये

