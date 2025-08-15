PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: क्या है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, नौकरी मिलने पर युवाओं को मिलेंगे इतने हजार रूपये



प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत अगले दो सालों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ युवा पहली बार नौकरी करेंगे। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच बनने वाली नई नौकरियों पर लागू होगी। योजना के अनुसार, जो युवा पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी करेंगे और EPFO में रजिस्टर्ड होंगे, उन्हें 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि उन कर्मचारियों को मिलेगी जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक होगा। इससे ज्यादा सैलरी वाले युवा को इसका लाभ नहीं मिलेगा।