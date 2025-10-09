Patrika LogoSwitch to English

Police Constable Bharti: 8वीं पास युवाओं के लिए निकली बंपर भर्ती, कांस्टेबल बनने का शानदार मौका, जान लें जरुरी डिटेल्स

नागालैंड पुलिस विभाग ने कांस्टेबल (जीडी) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से कई पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 तय की गई है।

image

Anurag Animesh

Oct 09, 2025

Police Constable Bharti

Police Constable Bharti(AI Image-Gemini)

Police Constable (GD) Recruitment 2025: 8वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। नागालैंड पुलिस विभाग ने कांस्टेबल (जीडी) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1176 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी नागालैंड पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट nagalandpolicerecruitment.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 तय की गई है।

Police Constable (GD) Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो नागालैंड की मूल नागा जनजातियों के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। वहीं, पिछड़ी जनजातियों (Backward Tribes) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता एनबीएसई से कक्षा 6वीं पास या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से समकक्ष योग्यता निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार के नियमानुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट का लाभ मिलेगा।

Police Constable Bharti: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nagalandpolicerecruitment.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
अब अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

Nagaland Police Bharti: चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क

नागालैंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। जिसमें शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण (PST/PMT), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। जो उम्मीदवार शारीरिक और मेडिकल टेस्ट में योग्य पाए जाएंगे तथा पीईटी परीक्षा पास करेंगे, केवल वही उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार की होगी। कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका कुल अंक 40 होंगे।
परीक्षा की समयावधि 2 घंटे रखी गई है। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन जमा करते समय 300 रुपया का शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।

Updated on:

09 Oct 2025 11:54 am

Published on:

09 Oct 2025 11:53 am

