Police Constable Bharti: 8वीं पास युवाओं के लिए निकली बंपर भर्ती, कांस्टेबल बनने का शानदार मौका, जान लें जरुरी डिटेल्स

नागालैंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। जिसमें शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण (PST/PMT), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। जो उम्मीदवार शारीरिक और मेडिकल टेस्ट में योग्य पाए जाएंगे तथा पीईटी परीक्षा पास करेंगे, केवल वही उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार की होगी। कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका कुल अंक 40 होंगे।

परीक्षा की समयावधि 2 घंटे रखी गई है। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन जमा करते समय 300 रुपया का शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।