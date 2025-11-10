Police Constable Vacancy 2025: कांस्टेबल के 1 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, कक्षा 6 पास भी कर सकेंगे आवेदन, जानें डिटेल्स

Police Constable Vacancy 2025(AI Image-Grok)
Police Constable Vacancy 2025: पुलिस विभाग में नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। नागालैंड सरकार ने कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के कुल 1,176 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट policenagalandrecruitment.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख 22 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया जिलेवार मुख्यालयों पर आयोजित ओपन रैली के माध्यम से पूरी की जाएगी। यह भर्ती विशेष रूप से नागालैंड के मूल निवासी जनजातियों के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए की जा रही है।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग-अलग जनजातियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता अलग निर्धारित की गई है। पिछड़ी जनजातियों के उम्मीदवारों को कम से कम कक्षा 6वीं पास होना आवश्यक है, जबकि अन्य नागा जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 8वीं पास होना तय की गई है। सभी प्रमाण पत्र नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (NBSE) या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होने चाहिए। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच रखी गई है और इसकी गणना 30 सितंबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले उम्मीदवारों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), फिर लिखित परीक्षा और अंत में इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। अंतिम मेरिट लिस्ट इन सभी चरणों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। शारीरिक मानकों के अनुसार पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 5.3 फीट और महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई कम से कम 5.0 फीट होनी चाहिए।
आवेदन शुल्क सभी उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये तय किया गया है, जिसे ऑनलाइन माध्यम जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड से जमा करना होगा। शुल्क का भुगतान न करने पर आवेदन अमान्य माना जाएगा। इस भर्ती में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद भरे जाएंगे, जिनका वेतनमान लेवल-3 (ग्रेड पे 1800) के अनुसार तय किया गया है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
