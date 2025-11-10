Police Constable Vacancy 2025: कांस्टेबल के 1 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, कक्षा 6 पास भी कर सकेंगे आवेदन, जानें डिटेल्स

Police Constable Vacancy 2025: पुलिस विभाग में नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। नागालैंड सरकार ने कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के कुल 1,176 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट policenagalandrecruitment.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख 22 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया जिलेवार मुख्यालयों पर आयोजित ओपन रैली के माध्यम से पूरी की जाएगी। यह भर्ती विशेष रूप से नागालैंड के मूल निवासी जनजातियों के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए की जा रही है।