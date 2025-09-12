Patrika LogoSwitch to English

Prashant Kishor Education: इस स्कूल और कॉलेज से पढ़ें हैं प्रशांत किशोर, इस कारण बीच में क्यों छोड़ दी थी पढ़ाई

Prashant Kishor: ग्रेजुएशन के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। जिसके बाद उन्होंने लखनऊ और फिर हैदराबाद से अपनी पढ़ाई पूरी की।

भारत

Anurag Animesh

Sep 12, 2025

Prashant Kishor
Prashant Kishor(Image Source-'X')

Prashant Kishor Education: Prashant Kishor बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिसके लिए लगातार पूरे बिहार में उनका भ्रमण चल रहा है। साथ ही अपने चुनाव प्रचार में प्रशांत लगातार अपने विरोधियों पर बयानों के तीर चला रहे हैं। खासकर राजद(RJD) के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेजश्वी यादव(Tejashwi Yadav) के पढ़ाई-लिखाई पर लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर कितने पढ़ें-लिखे हैं, या किस स्कूल या कॉलेज से वे पढ़ें हैं?

Prashant Kishor Education: बीच में छोड़ दी थी पढ़ाई


प्रशांत ने अपनी स्कूली पढ़ाई बक्सर में ही रहकर की है। बक्सर में Prashant Kishor के पिताजी की पोस्टिंग थी। उनके पिता डॉक्टर के रूप में वहां काम कर रहे थे। इसके बाद Prashant Kishor पटना चले गए। पटना में उन्होंने Patna Science college से अपनी पढ़ाई पूरी की। प्रशांत की गणित विषय में अच्छी पकड़ थी। इसलिए उनके घर वाले चाहते थे कि वो IIT में जाएं और इंजीनियर बनें लेकिन उनकी इच्छा कुछ और करने की थी। इसलिए उन्होंने Delhi University के Hindu college में Statistics विषय में एडमिशन ले लिया। लेकिन वो यहां ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाएं और तबियत खराब होने के कारण घर वापस आना पड़ा था। 10वीं के बाद भी उन्होंने 2 साल पढ़ाई छोड़ दी थी।

Prashant Kishor: UN में कर चुके हैं काम


ग्रेजुएशन के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। जिसके बाद उन्होंने लखनऊ और फिर हैदराबाद से अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने UN(United Nations) के साथ मिलकर काम किया। UN में उन्होंने अलग-अलग देशों में अलग-अलग पदों पर काम किया। UN में उन्हें सामाजिक हितों के जुड़े कई मुद्दों पर काम करने का मौका मिला।

Sep 12, 2025

12 Sept 2025 04:12 pm

Prashant Kishor Education: इस स्कूल और कॉलेज से पढ़ें हैं प्रशांत किशोर, इस कारण बीच में क्यों छोड़ दी थी पढ़ाई

