Prashant Kishor Education: इस स्कूल और कॉलेज से पढ़ें हैं प्रशांत किशोर, इस कारण बीच में क्यों छोड़ दी थी पढ़ाई



प्रशांत ने अपनी स्कूली पढ़ाई बक्सर में ही रहकर की है। बक्सर में Prashant Kishor के पिताजी की पोस्टिंग थी। उनके पिता डॉक्टर के रूप में वहां काम कर रहे थे। इसके बाद Prashant Kishor पटना चले गए। पटना में उन्होंने Patna Science college से अपनी पढ़ाई पूरी की। प्रशांत की गणित विषय में अच्छी पकड़ थी। इसलिए उनके घर वाले चाहते थे कि वो IIT में जाएं और इंजीनियर बनें लेकिन उनकी इच्छा कुछ और करने की थी। इसलिए उन्होंने Delhi University के Hindu college में Statistics विषय में एडमिशन ले लिया। लेकिन वो यहां ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाएं और तबियत खराब होने के कारण घर वापस आना पड़ा था। 10वीं के बाद भी उन्होंने 2 साल पढ़ाई छोड़ दी थी।