Priyanka या Rahul Gandhi, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें दोनों की स्कूलिंग से लेकर मास्टर डिग्री तक का सफर

Priyanka Gandhi Vs Rahul Gandhi Education: भारतीय राजनीति में गांधी परिवार हमेशा चर्चा में रहा है। मौजूदा समय में इस परिवार के दो प्रमुख चेहरे प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी न केवल राजनीति में बल्कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के कारण भी सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि इन दोनों राजनीतिज्ञों का बचपन और शिक्षा एक माहौल में शुरू हुई लेकिन सुरक्षा कारणों और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उनकी पढ़ाई के सफर में काफी अंतर देखने को मिलता है।