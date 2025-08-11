11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Priyanka या Rahul Gandhi, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें दोनों की स्कूलिंग से लेकर मास्टर डिग्री तक का सफर

Priyanka Gandhi Vs Rahul Gandhi Education: प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, दोनों ही नेहरू-गांधी परिवार के प्रमुख चेहरे हैं लेकिन उनकी शिक्षा का सफर अलग-अलग और दिलचस्प रहा है, जानें स्कूलिंग से लेकर मास्टर डिग्री तक का सफर।

भारत

Rahul Yadav

Aug 11, 2025

Priyanka Gandhi Vs Rahul Gandhi Education
Priyanka Gandhi Vs Rahul Gandhi Education (Image Source: Gemini)

Priyanka Gandhi Vs Rahul Gandhi Education: भारतीय राजनीति में गांधी परिवार हमेशा चर्चा में रहा है। मौजूदा समय में इस परिवार के दो प्रमुख चेहरे प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी न केवल राजनीति में बल्कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के कारण भी सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि इन दोनों राजनीतिज्ञों का बचपन और शिक्षा एक माहौल में शुरू हुई लेकिन सुरक्षा कारणों और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उनकी पढ़ाई के सफर में काफी अंतर देखने को मिलता है।

चलिए जानते हैं दोनों लोगों की शिक्षा यात्रा, स्कूल से लेकर कॉलेज और पोस्टग्रेजुएशन तक के सफर के बारे में और कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है।

कितनी पढ़ी लिखी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा? (Priyanka Gandhi Education)

शुरुआती पढ़ाई: प्रियंका गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत देहरादून के Welham Girls’ School से शुरू की थी, आपको बता दें यह एक प्रतिष्ठित गर्ल्स स्कूल है जो अनुशासन और पढ़ाई के लिए जाना जाता है। 1984 में दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से उन्हें दिल्ली लाया गया जहां उन्होंने Convent of Jesus and Mary School में पढ़ाई जारी रखी।

सुरक्षा कारणों से घर पर ही शुरू की पढ़ाई

1991 में पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा को लेकर खतरा और बढ़ गया। इसके बाद प्रियंका और उनके भाई राहुल को घर पर ही पढ़ाना शुरू किया गया। कई विषयों के लिए अलग-अलग ट्यूटर्स बुलाए गए ताकि उनका सिलेबस सामान्य स्कूलों के बराबर रहे।

कॉलेज और हायर एजुकेशन

प्रियंका ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के Jesus and Mary College से साइकोलॉजी (Psychology) में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने Buddhist Studies में मास्टर डिग्री हासिल किया, जिसे उन्होंने 2010 में डिस्टेंस लर्निंग और ऑन-कैंपस क्लासेस के जरिए पूरा किया।

राहुल गांधी कितना पढ़े-लिखे हैं? (Rahul Gandhi Education)

स्कूलिंग की शुरुआत: राहुल गांधी ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के St. Columba’s School से शुरू की थी। इसके बाद उन्हें देहरादून के The Doon School में एडमिशन मिला जो देश के सबसे प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों में से एक है और जहां उनके पिता राजीव गांधी भी पढ़ चुके थे।

होम स्कूलिंग और कॉलेज की शुरुआत

सुरक्षा खतरे के कारण राहुल को भी जल्द ही होम स्कूलिंग में डाल दिया गया। बारहवीं के बाद उन्होंने दिल्ली के St. Stephen’s College में दाखिला लिया जहां वे खेल कोटे से चुने गए थे क्योंकि वे राष्ट्रीय स्तर के शूटिंग खिलाड़ी थे।

विदेश में पढ़ाई

पहले साल के बाद राहुल गांधी को Harvard University भेज दिया गया लेकिन 1991 में पिता की हत्या के बाद उन्हें सुरक्षा कारणों से अमेरिका के Rollins College, Florida ट्रांसफर कर दिया गया। यहां उन्होंने 1994 में Bachelor of Arts की डिग्री ली और इस दौरान अपनी पहचान छिपाने के लिए राउल विंसी (Raul Vinci) नाम इस्तेमाल किया था।

पोस्टग्रेजुएशन

ग्रेजुएशन के बाद राहुल गांधी ने ब्रिटेन के Trinity College, Cambridge University से M.Phil. in Development Studies पूरा किया। 1995 में उन्होंने यह डिग्री हासिल की थी।

नामस्कूलिंगस्नातक (UG)स्नातकोत्तर (PG)
प्रियंका गांधीWelham Girls’ School, Convent of Jesus and Mary, होम स्कूलिंगBA Psychology-Jesus and Mary College (DU)MA Buddhist Studies-2010
राहुल गांधीSt. Columba’s School, The Doon School, होम स्कूलिंगBA-Rollins College, Florida (Harvard से शुरुआत)M.Phil. Development Studies-Cambridge

प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने ही उच्च शिक्षा हासिल की है लेकिन पढ़ाई का तरीका, माहौल और स्थान अलग रहे। प्रियंका की शिक्षा ज्यादातर भारत में हुई जबकि राहुल गांधी का कॉलेज और पोस्टग्रेजुएशन विदेश में पूरा हुआ। दोनों की शैक्षिक पृष्ठभूमि ने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और काम करने के तरीके को भी काफी हद तक प्रभावित किया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

11 Aug 2025 04:31 pm

Hindi News / Education News / Priyanka या Rahul Gandhi, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें दोनों की स्कूलिंग से लेकर मास्टर डिग्री तक का सफर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.