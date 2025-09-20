Punjab And Sind Bank Recruitment 2025: बैंक में नौकरी पाने का मौका, 93 हजार तक मिलेगी सैलरी, जान लें योग्यता डिटेल्स



शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन के लिए क्रेडिट मैनेजर (MMGS-II) के पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ न्यूनतम 60% अंक (आरक्षित वर्ग के लिए 55%) चाहिए। साथ ही, CA, CMA, CFA या MBA (Finance) जैसी प्रोफेशनल डिग्री धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं कृषि, बागवानी, डेयरी, वेटरनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या पिसिकल्चर में ग्रेजुएशन डिग्री। न्यूनतम 60% अंक (SC/ST/OBC/PwBD के लिए 55%) होना जरूरी है। बैंक के नियमों के अनुसार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 23 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी, उम्मीदवार का जन्म 2 सितंबर 1990 के बाद और 1 सितंबर 2002 से पहले हुआ होना आवश्यक है। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।