Punjab And Sind Bank Recruitment 2025: बैंक में नौकरी पाने का मौका, 93 हजार तक मिलेगी सैलरी, जान लें योग्यता डिटेल्स

पंजाब एंड सिंध बैंक ने कई पदों के लिए भर्ती निकाला है। इस भर्ती के माध्यम से 190 पद भरे जाएंगे। साथ ही इस भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवार को 64,820 रुपये से 93,960 रुपये प्रतिमाह तक का वेतन मिलेगा।

भारत

Anurag Animesh

Sep 20, 2025

Punjab And Sind Bank Recruitment 2025
Punjab And Sind Bank Recruitment 2025(Image-Freepik)

Punjab And Sind Bank Recruitment 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में नौकरी करने का बेहतरीन अवसर सामने आया है।Punjab And Sind Bank ने कई पदों के लिए भर्ती निकाला है। सरकारी बैंकिंग में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 190 पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2025 तय की गई है। आधिकारिक वेबसाइट punjabandsind.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Punjab and Sind Bank Credit Manager Recruitment: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन के लिए क्रेडिट मैनेजर (MMGS-II) के पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ न्यूनतम 60% अंक (आरक्षित वर्ग के लिए 55%) चाहिए। साथ ही, CA, CMA, CFA या MBA (Finance) जैसी प्रोफेशनल डिग्री धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं कृषि, बागवानी, डेयरी, वेटरनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या पिसिकल्चर में ग्रेजुएशन डिग्री। न्यूनतम 60% अंक (SC/ST/OBC/PwBD के लिए 55%) होना जरूरी है। बैंक के नियमों के अनुसार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 23 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी, उम्मीदवार का जन्म 2 सितंबर 1990 के बाद और 1 सितंबर 2002 से पहले हुआ होना आवश्यक है। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

Punjab And Sind Bank Recruitment 2025: इतनी मिलेगी सैलरी


चयनित उम्मीदवारों को MMGS-II स्केल पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें 64,820 रुपये से 93,960 रुपये प्रतिमाह तक का वेतन मिलेगा। भर्ती से संबंधित और अधिक जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से देखा जा सकता है।

Punjab And Sind Bank Bharti 2025:आवेदन शुल्क और रिक्तियों का विवरण


भर्ती के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल/EWS/OBC उम्मीदवार को 850 रूपये + लागू टैक्स/चार्जेस और SC/ST/PwBD उम्मीदवार 100 रूपये + लागू टैक्स/चार्जेस लगेगा। इस भर्ती के माध्यम से क्रेडिट मैनेजर (MMGS-II) के 130 पद, एग्रीकल्चर मैनेजर (MMGS-II) के 60 पद शामिल हैं।

Published on:

20 Sept 2025 01:06 pm

Hindi News / Education News / Punjab And Sind Bank Recruitment 2025: बैंक में नौकरी पाने का मौका, 93 हजार तक मिलेगी सैलरी, जान लें योग्यता डिटेल्स

