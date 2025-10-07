Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Pushpam Priya Chaudhary Education: कहां से पढ़ी हैं पुष्पम प्रिया चौधरी? लंदन से हासिल कर चुकी हैं डिग्री

पिछले विधानसभा चुनाव से पहले पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था। उन्होंने बिहार के प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के पहले पन्ने पर इश्तेहार देकर मीडिया में छा गई थी।

less than 1 minute read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 07, 2025

Pushpam Priya Chaudhary Education

Pushpam Priya Chaudhary(Image-Instagram/Pushpam Priya)

Pushpam Priya Chaudhary Education: पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति में एक नाम चर्चा में रहता है। पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार में आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कई इंटरव्यू में उन्होंने बिहार और बिहार की राजनीति पर अपनी बात रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी(Pushpam Priya Chaudhary) कितनी पढ़ी-लिखी हैं? आधुनिक सोच और इंटरनेशनल विजन रखने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी उच्च शिक्षा देश से बाहर जाकर पूरी की है, जिससे उनकी राजनीतिक सोच पर वैश्विक प्रभाव साफ नजर आता है।

Pushpam Priya Chaudhary Education: बिहार से हुई है प्रारंभिक शिक्षा


पुष्पम प्रिया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई SYMBIOSIS INTERNATIONAL UNIVERSITY से पूरी की। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने विदेश का रुख किया। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पुष्पम प्रिया लंदन पहुंच गई। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स जैसे विषयों में डिग्री हासिल की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) और यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा हासिल की है। LSE से उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स की पढ़ाई की।

Pushpam Priya: खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बताया था


पिछले विधानसभा चुनाव से पहले पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था। उन्होंने बिहार के प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के पहले पन्ने पर इश्तेहार देकर मीडिया में छा गई थी। पुष्पम ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया था। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम 'प्लूरल्स' रखा है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में वो कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। अब इस चुनाव में फिर से मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Oct 2025 10:46 pm

Hindi News / Education News / Pushpam Priya Chaudhary Education: कहां से पढ़ी हैं पुष्पम प्रिया चौधरी? लंदन से हासिल कर चुकी हैं डिग्री

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

KV v/s Navodaya School, दोनों में से सबसे पुराना कौन, जानिए कब की गई स्थापना?

KV vs Navodaya School, Kendriya Vidyalaya vs Navodaya Vidyalaya, Oldest school in India KV or Navodaya, KV establishment year, Navodaya School establishment year,
शिक्षा

School Holiday: करवा चौथ पर 10 अक्टूबर को स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद?

School Holiday
शिक्षा

Rajasthan Govt Jobs: एक पद पर 921 उम्मीदवार, SST में आए सबसे ज्यादा आवेदन, जानें सीनियर टीचर भर्ती की डिटेल्स

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025
जयपुर

Nobel Prize Money 2025: नोबेल प्राइज जीतने वालों को मिलते हैं इतने करोड़, जानिए और क्या-क्या मिलता है?

Nobel Prize money 2025, How much is Nobel Prize worth 2025, Nobel Prize cash award 2025, Nobel Prize amount in Indian rupees, Nobel Prize winners benefits,
शिक्षा

IBPS PO Prelims Scorecard 2025: ibps.in पर जारी हुआ आईबीपीएस पीओ परीक्षा का स्कोरकार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

IBPS PO Prelims Scorecard 2025, IBPS PO scorecard download link, IBPS PO result 2025, IBPS PO prelims marks 2025, IBPS login for PO scorecard,
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.