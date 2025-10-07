Pushpam Priya Chaudhary Education: कहां से पढ़ी हैं पुष्पम प्रिया चौधरी? लंदन से हासिल कर चुकी हैं डिग्री

Pushpam Priya Chaudhary Education: पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति में एक नाम चर्चा में रहता है। पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार में आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कई इंटरव्यू में उन्होंने बिहार और बिहार की राजनीति पर अपनी बात रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी(Pushpam Priya Chaudhary) कितनी पढ़ी-लिखी हैं? आधुनिक सोच और इंटरनेशनल विजन रखने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी उच्च शिक्षा देश से बाहर जाकर पूरी की है, जिससे उनकी राजनीतिक सोच पर वैश्विक प्रभाव साफ नजर आता है।