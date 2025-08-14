Railway Jobs: 10वीं पास के लिए रेलवे में काम करने का मौका, 2418 पदों पर निकली भर्ती



योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। आयु सीमा अधिकतम 24 वर्ष तय की गई है, हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क में एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है, जबकि अन्य वर्गों के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगी और चयनित अभ्यर्थियों को 7000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा।