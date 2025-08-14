Patrika LogoSwitch to English

Railway Jobs: 10वीं पास के लिए रेलवे में काम करने का मौका, 2418 पदों पर निकली भर्ती

Railway Bharti: योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

भारत

Anurag Animesh

Aug 14, 2025

Railway Jobs
Railway Jobs

Railway Recruitment Cell (RRC) ने सेंट्रल रेलवे मुंबई में कुल 2418 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती एक साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को विभिन्न स्थानों जैसे पुणे, सोलापुर, जलगांव, नागपुर और मुंबई में नौकरी मिलेगी।

Railway Jobs: ये होनी चाहिए योग्यता


योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। आयु सीमा अधिकतम 24 वर्ष तय की गई है, हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क में एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है, जबकि अन्य वर्गों के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगी और चयनित अभ्यर्थियों को 7000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा।

Railway Bharti: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को rrccr.com पर जाकर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण भरने होंगे। जन्म प्रमाणपत्र समेत सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी और यदि लागू हो तो शुल्क का भुगतान करना होगा। अंत में आवेदन फॉर्म को सब्मिट कर उसकी एक कॉपी सुरक्षित रखनी चाहिए।

शिक्षा

