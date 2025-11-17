Railway Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में काम करने का बढ़िया मौका, ITI वाले भी करें अप्लाई

South Eastern Railway ने अपरेंटिस पदों पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके माध्यम से योग्य उम्मीदवार रेलवे में अप्प्रेन्टिशिप के रूप में जुड़ने का मौका पा सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट rrcser.co.in पर पूरी की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1785 पदों पर चयन किया जाना है, जिसके लिए रेलवे ने डिटेल दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।अपरेंटिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 नवंबर 2025 से शुरू होंगे और 17 दिसंबर 2025 तक जारी रहेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने में देरी न करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर फार्म भर लें, ताकि किसी टेक्निकल समस्या या अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके।