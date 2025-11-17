Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Railway Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में काम करने का बढ़िया मौका, ITI वाले भी करें अप्लाई

चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट पर आधारित होगी। हर ट्रेड के लिए अलग-अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें केवल मैट्रिक के कुल प्रतिशत अंकों को ही शामिल किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 17, 2025

Railway Recruitment 2025

Railway Recruitment 2025(Image-Freepik)

South Eastern Railway ने अपरेंटिस पदों पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके माध्यम से योग्य उम्मीदवार रेलवे में अप्प्रेन्टिशिप के रूप में जुड़ने का मौका पा सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट rrcser.co.in पर पूरी की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1785 पदों पर चयन किया जाना है, जिसके लिए रेलवे ने डिटेल दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।अपरेंटिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 नवंबर 2025 से शुरू होंगे और 17 दिसंबर 2025 तक जारी रहेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने में देरी न करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर फार्म भर लें, ताकि किसी टेक्निकल समस्या या अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके।

Railway Recruitment 2025: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन


चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट पर आधारित होगी। हर ट्रेड के लिए अलग-अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें केवल मैट्रिक के कुल प्रतिशत अंकों को ही शामिल किया जाएगा। किसी एक विषय या विषय समूह के अंकों को आधार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि सभी विषयों के कुल अंकों से प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन उम्मीदवार देख सकते हैं।

Railway Jobs: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


इस प्रोग्राम के लिए योग्यता की बात करें तो आवेदनकर्ता का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है और उसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई सर्टिफिकेट भी अनिवार्य रखा गया है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय की गई है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज तिथि को ही मानकर की जाएगी।

ये भी पढ़ें

NVS Recruitment 2025: बिना इंटरव्यू के लैब अटेंडेंट के 150 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती, 50 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी
शिक्षा
NVS Recruitment 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Nov 2025 05:01 pm

Hindi News / Education News / Railway Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में काम करने का बढ़िया मौका, ITI वाले भी करें अप्लाई

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा साइबर सुरक्षा का पाठ

बैंगलोर

20 नवंबर से शुरू होंगी राज्य समान अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं, प्रश्न-पत्रों का वितरण किया 

अलवर

Police Bharti 2025: सीएम ने की घोषणा, 4000 पदों के लिए पुलिस की होगी भर्ती, जान लें डिटेल्स

Police Bharti 2025
शिक्षा

NEET PG 2025: बिहार में 200 से ज्यादा मेडिकल पीजी सीटों की हुई बढ़ोतरी,जान लें राज्य में अब कुल कितनी सीटें

Medical Seats In Bihar
शिक्षा

Chittorgarh News: अर्द्धवार्षिक परीक्षा के लिए दूसरे सेंटर तक लगानी होगी दौड़; जिस स्कूल में एडमिशन, उसमें नहीं दे पाएंगे बोर्ड का इम्तिहान

चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.