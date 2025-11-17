Railway Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में काम करने का बढ़िया मौका, ITI वाले भी करें अप्लाई

Railway Recruitment 2025(Image-Freepik)
South Eastern Railway ने अपरेंटिस पदों पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके माध्यम से योग्य उम्मीदवार रेलवे में अप्प्रेन्टिशिप के रूप में जुड़ने का मौका पा सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट rrcser.co.in पर पूरी की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1785 पदों पर चयन किया जाना है, जिसके लिए रेलवे ने डिटेल दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।अपरेंटिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 नवंबर 2025 से शुरू होंगे और 17 दिसंबर 2025 तक जारी रहेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने में देरी न करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर फार्म भर लें, ताकि किसी टेक्निकल समस्या या अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके।
चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट पर आधारित होगी। हर ट्रेड के लिए अलग-अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें केवल मैट्रिक के कुल प्रतिशत अंकों को ही शामिल किया जाएगा। किसी एक विषय या विषय समूह के अंकों को आधार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि सभी विषयों के कुल अंकों से प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन उम्मीदवार देख सकते हैं।
इस प्रोग्राम के लिए योग्यता की बात करें तो आवेदनकर्ता का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है और उसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई सर्टिफिकेट भी अनिवार्य रखा गया है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय की गई है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज तिथि को ही मानकर की जाएगी।
