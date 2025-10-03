Rajasthan Patwari Result Date 2025: कब आएगा राजस्थान पटवारी रिजल्ट? जानें बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने क्या दी जानकारी



पटवारी के 3705 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 6.76 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जो कुल उपस्थिति का करीब 88.88% है। अब उम्मीदवार बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट केवल ऑनलाइन मोड में जारी होगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर और लॉगिन डिटेल्स डाल कर स्कोरकार्ड डाउनलोड करना होगा। रिजल्ट में उम्मीदवार का प्राप्तांक, क्वालिफाइंग स्टेटस और मेरिट लिस्ट संबंधी जानकारी उपलब्ध होगी।