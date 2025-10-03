Rajasthan Patwari Result Date 2025: कब आएगा राजस्थान पटवारी रिजल्ट? जानें बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने क्या दी जानकारी

RSMSSB(Image-RSMSSB)
Rajasthan Patwari Exam दे चुके अभ्यर्थी अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि रिजल्ट की तारीख दीपावली के बाद ही घोषित की जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि परीक्षा के बाद आए आपत्तियों (Objections) की समीक्षा की जा रही है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। हालांकि, बोर्ड की कोशिश है कि नतीजे जल्द से जल्द जारी किए जाएं।
पटवारी के 3705 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 6.76 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जो कुल उपस्थिति का करीब 88.88% है। अब उम्मीदवार बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट केवल ऑनलाइन मोड में जारी होगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर और लॉगिन डिटेल्स डाल कर स्कोरकार्ड डाउनलोड करना होगा। रिजल्ट में उम्मीदवार का प्राप्तांक, क्वालिफाइंग स्टेटस और मेरिट लिस्ट संबंधी जानकारी उपलब्ध होगी।
रिजल्ट के साथ ही RSMSSB पटवारी मेरिट लिस्ट 2025 और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी घोषित किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट में केवल वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने निर्धारित कट-ऑफ या उससे अधिक अंक हासिल किए होंगे। इन उम्मीदवारों को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
परीक्षा रिजल्ट में कट-ऑफ कुछ जरुरी फैक्टर के आधार पर तय किया जाएगा। जिसमें परीक्षा की कठिनाई स्तर, कुल रिक्तियों की संख्या, आरक्षण के नियम, परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या सीहामिल हैं। इसी आधार पर तय होगा कट-ऑफ।
