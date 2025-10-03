Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Rajasthan Patwari Result Date 2025: कब आएगा राजस्थान पटवारी रिजल्ट? जानें बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने क्या दी जानकारी

Rajasthan Patwari Result: पटवारी के 3705 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 6.76 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जो कुल उपस्थिति का करीब 88.88% है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Anurag Animesh

Oct 03, 2025

RSMSSB

RSMSSB(Image-RSMSSB)

Rajasthan Patwari Exam दे चुके अभ्यर्थी अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि रिजल्ट की तारीख दीपावली के बाद ही घोषित की जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि परीक्षा के बाद आए आपत्तियों (Objections) की समीक्षा की जा रही है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। हालांकि, बोर्ड की कोशिश है कि नतीजे जल्द से जल्द जारी किए जाएं।

Rajasthan Patwari Exam: कब हुई थी परीक्षा?


पटवारी के 3705 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 6.76 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जो कुल उपस्थिति का करीब 88.88% है। अब उम्मीदवार बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट केवल ऑनलाइन मोड में जारी होगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर और लॉगिन डिटेल्स डाल कर स्कोरकार्ड डाउनलोड करना होगा। रिजल्ट में उम्मीदवार का प्राप्तांक, क्वालिफाइंग स्टेटस और मेरिट लिस्ट संबंधी जानकारी उपलब्ध होगी।

Rajasthan Patwari Result: मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ भी होगी जारी


रिजल्ट के साथ ही RSMSSB पटवारी मेरिट लिस्ट 2025 और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी घोषित किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट में केवल वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने निर्धारित कट-ऑफ या उससे अधिक अंक हासिल किए होंगे। इन उम्मीदवारों को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

Rajasthan Patwari Result Date 2025: ऐसे तय होगा कट-ऑफ


परीक्षा रिजल्ट में कट-ऑफ कुछ जरुरी फैक्टर के आधार पर तय किया जाएगा। जिसमें परीक्षा की कठिनाई स्तर, कुल रिक्तियों की संख्या, आरक्षण के नियम, परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या सीहामिल हैं। इसी आधार पर तय होगा कट-ऑफ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

03 Oct 2025 10:06 am

Hindi News / Education News / Rajasthan Patwari Result Date 2025: कब आएगा राजस्थान पटवारी रिजल्ट? जानें बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने क्या दी जानकारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

IIT-IIM Placement: क्या H-1B वीजा नियम बदलने से IIT-IIM प्लेसमेंट पर पड़ेगा असर?

H-1B visa impact on IIT IIM placement, IIT-IIM Placement, H-1B visa rules 2025, IIT placement affected by H-1B changes,
शिक्षा

CGPSC Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कोर्ट मैनेजर के पदों पर निकाली भर्ती, अगर आपके पास है ये डिग्री तो कर दें अप्लाई

CGPSC Vacancy 2025
शिक्षा

भारत में छात्र आत्महत्याओं के मामले में 65% की वृद्धि, NCRB के आंकड़े बताते हैं गंभीर स्थिति

Student Suicides in India
शिक्षा

IBPS PO Mains Admit card: आईबीपीएस ने जारी किया एडमिट कार्ड, ibps.in पर जाकर ऐसे करें डाउनलोड

IBPS PO Mains admit card 2025, IBPS PO admit card download, IBPS PO mains hall ticket, IBPS PO admit card link, ibps.in admit card download,
शिक्षा

IGNOU Admission 2025: ऑनलाइन कोर्सों के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढीं, अब इस तारीख तक हो सकेगा अप्लाई

IGNOU Admission 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.