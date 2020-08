Rajasthan PTET 2020 फिर से स्थगित

Rajasthan PTET 2020 : राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट (Rajasthan Pre Teacher Education Test) (पीटीईटी) (PTET) को अगले आदेशों तक फिर से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा 16 अगस्त को आयोजित होनी थी। परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा नहीं की गई है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। परीक्षा पहले मई में आयोजित होने वाली थी। कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) के चलते इसमें देरी हो रही है। CTET पास करने वाले लोग बीए-बीएड, बीएससी-बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के पात्र होंगे।

मेरिट के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी। परिणाम घोषित होने के बाद काउंसलिंग की तिथियां घोषित की जाएंगी। राजस्थान पीटीईटी 2020 परीक्षा (Rajasthan PET 2020 examination) की जिम्मेदारी राजकीय डूंगर कॉलेज, बीकानेर (Government Dungar College, Bikaner) की है। कॉलेज ने आधिकारिक नोटिस जारी कर कहा है कि अंतिम पेपर में प्रश्न टेस्ट श्रृंख्ला से पूछे जाएंगे।

पीटीईटी को चार खंडों-mental ability, teaching attitude and aptitude test, general awareness, and language proficiency (Hindi or English) में बांटा जाएगा। प्रत्येक खंड में से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सही उत्तर तीन अंकों के लिए होगा। परीक्षा तीन घंटे की होगी। प्रश्न बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा ऑफ़लाइन आयोजित की जाएगी और उम्मीदवारों को सही विकल्प को चुनना होगा।