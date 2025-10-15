Rajasthan RAS 2023 Result: राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए इंटरव्यू खत्म, आज जारी हो सकते हैं परिणाम, यहां करें चेक

RPSC RAS Result 2023: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) मुख्य परीक्षा 2023 की भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। कुल 972 पदों के लिए सात चरणों में आयोजित साक्षात्कार अजमेर स्थित RPSC मुख्यालय में संपन्न हो चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि आरएएस 2023 के अंतिम परिणाम आज देर शाम तक घोषित किए जा सकते हैं।