RPSC : असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोबारा करना होगा ऑनलाइन आवेदन, आयोग ने जारी की संशोधित विज्ञप्ति, जानें पूरी प्रक्रिया

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य (Assistant Professor) के 574 पदों के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आयोग ने पहले 13 दिसंबर 2024 को जारी किए गए विज्ञापन को वापस लेते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया है।
इस भर्ती के लिए 20 सितम्बर से 19 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी अब नए सिरे से आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फिर से फॉर्म भरना होगा।
भर्ती सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार, 16 सितम्बर को कार्मिक विभाग ने सेवा नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की थी। इसी कारण पुराने विज्ञापन को विथड्रॉ करके यह नई प्रक्रिया शुरू की गई है।
इस भर्ती में आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। यानी उम्मीदवारों को किसी भी तरह का शुल्क जमा नहीं कराना होगा।
(विषयवार पद आयोग के अनुसार )