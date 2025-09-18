Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

RPSC : असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोबारा करना होगा ऑनलाइन आवेदन, आयोग ने जारी की संशोधित विज्ञप्ति, जानें पूरी प्रक्रिया

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य के 574 पदों के लिए फिर से आवेदन मांगे हैं। पिछली विज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है, ऐसे में 20 सितंबर से नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

अजमेर

Kamal Mishra

Sep 18, 2025

RPSC
राजस्थान लोक सेवा आयोग (फोटो-पत्रिका)

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य (Assistant Professor) के 574 पदों के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आयोग ने पहले 13 दिसंबर 2024 को जारी किए गए विज्ञापन को वापस लेते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया है।

इस भर्ती के लिए 20 सितम्बर से 19 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी अब नए सिरे से आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फिर से फॉर्म भरना होगा।

पुराने विज्ञापन को लिया गया वापस

भर्ती सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार, 16 सितम्बर को कार्मिक विभाग ने सेवा नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की थी। इसी कारण पुराने विज्ञापन को विथड्रॉ करके यह नई प्रक्रिया शुरू की गई है।

आवेदन शुल्क

इस भर्ती में आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। यानी उम्मीदवारों को किसी भी तरह का शुल्क जमा नहीं कराना होगा।

भर्ती से जुड़े मुख्य तथ्य

  • विभाग : कॉलेज शिक्षा विभाग
  • पद का नाम : सहायक आचार्य (Assistant Professor)
  • कुल पद : 574
  • विषय : 30
  • आवेदन अवधि : 20 सितम्बर से 19 अक्टूबर 2025
  • पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी नए सिरे से फॉर्म भरना होगा।

विषयवार पदों का विवरण

आयोग ने जिन 30 विषयों में पद निकाले हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है:

  • हिंदी-58
  • अंग्रेजी-21
  • संस्कृत-26
  • उर्दू-8
  • फारसी-1
  • बॉटनी-42
  • केमिस्ट्री-55
  • गणित-24
  • फिजिक्स-11
  • जूलॉजी-38
  • एबीएसटी-17
  • ईएएफम-8
  • अर्थशास्त्र-23
  • सांख्यिकी-1
  • व्या.प्रशासन-10
  • भूगोल-60
  • विधि-10
  • इतिहास-31
  • गृह विज्ञान-12
  • समाजशास्त्र-24
  • दर्शनशास्त्र-7
  • राजनीति विज्ञान-52
  • लोकप्रशासन-6
  • मनोविज्ञान-7
  • जेपीईएम-1
  • ड्राइंग एंड पेंटिंग-8
  • टीडीएंडपी-2
  • संगीत कंठ-6
  • संगीत वाद्य-4
  • नृत्य-1

(विषयवार पद आयोग के अनुसार )

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / RPSC : असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोबारा करना होगा ऑनलाइन आवेदन, आयोग ने जारी की संशोधित विज्ञप्ति, जानें पूरी प्रक्रिया

