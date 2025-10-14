ICAR Counselling 2025: आईसीआर यूजी काउंसलिंग 2025 के लिए च्वाइस फिलिंग 14 अक्टूबर से शुरू, इस लिंक से करें रजिस्ट्रेशन

ICAR UG Counselling 2025 (Image Source: Gemini AI)
ICAR Choice filling 2025: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कृषि एवं संबद्ध विज्ञान में ग्रेजुएशन (UG), पोस्ट ग्रेजुएन(PG) और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 14 अक्टूबर से ऑनलाइन काउसलिंग प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icar.org.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
काउंसलिंग चार राउंड में आयोजित की जाएगी और एक अतिरिक्त मॉप-अप और अंतिम राउंड भी होगा। अभ्यर्थी icar.org.in पर काउंसलिंग का शेड्यूल देख सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी।
अभ्यर्थी 14 अक्टूबर (दोपहर 2 बजे) से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, काउंसलिंग शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। विकल्प भरने और दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर को रात 11:50 बजे बंद हो जाएगी।
आईसीएआर काउंसलिंग प्रक्रिया पहले ही दो महीने से ज्यादा की देरी से चल रही है। कृषि और संबद्ध विज्ञान में यूजी, पीजी और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 4 जुलाई को सीयूईटी यूजी परिणाम घोषित किए। शुरुआत में, परिषद ने कहा था कि वह 6 अक्टूबर से यूजी काउंसलिंग 2025 के लिए ऑनलाइन विकल्प भरना शुरू करेगी, लेकिन यह भी कहा कि यह प्रक्रिया बैंक भुगतान गेटवे एकीकरण के पूरा होने पर निर्भर करेगी।
आईसीएआर 63 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) की 20 प्रतिशत सीटें और आरएलबीसीएयू झांसी, आरपीसीएयू समस्तीपुर, एनडीआरआई करनाल और झारखंड व असम स्थित आईएआरआई परिसरों सहित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की 100 प्रतिशत सीटें भरेगा। यह कोटा चार केंद्रीय विश्वविद्यालयों, बीएचयू (15%), एएमयू (5%), विश्वभारती (15%) और नागालैंड विश्वविद्यालय (20%) तक भी विस्तारित है।
