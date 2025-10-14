ICAR Counselling 2025: आईसीआर यूजी काउंसलिंग 2025 के लिए च्वाइस फिलिंग 14 अक्टूबर से शुरू, इस लिंक से करें रजिस्ट्रेशन

आईसीएआर काउंसलिंग प्रक्रिया पहले ही दो महीने से ज्यादा की देरी से चल रही है। कृषि और संबद्ध विज्ञान में यूजी, पीजी और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 4 जुलाई को सीयूईटी यूजी परिणाम घोषित किए। शुरुआत में, परिषद ने कहा था कि वह 6 अक्टूबर से यूजी काउंसलिंग 2025 के लिए ऑनलाइन विकल्प भरना शुरू करेगी, लेकिन यह भी कहा कि यह प्रक्रिया बैंक भुगतान गेटवे एकीकरण के पूरा होने पर निर्भर करेगी।