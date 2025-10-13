MCC NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने बढ़ाई चॉइस फिलिंग विंडो की तारीख, जानें नई डेडलाइन

एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा गया है, "नई सीटों के जुड़ने के मद्देनजर, सक्षम प्राधिकारी ने राउंड-3 के लिए चॉइस फिलिंग की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर 2025, की रात 11:59 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया है।" इस विस्तार से उम्मीदवारों को नीट यूजी राउंड 3 काउंसलिंग के लिए अपनी प्राथमिकताएं संशोधित करने या जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। राउंड 3 के सीट आवंटन परिणाम 15 अक्टूबर तक घोषित होने की उम्मीद है।