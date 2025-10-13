MCC NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने बढ़ाई चॉइस फिलिंग विंडो की तारीख, जानें नई डेडलाइन

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने बढ़ाई चॉइस फिलिंग विंडो की तारीख। (Image Source: Chatgpt)
NEET Counselling Last Date: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने अभी तक NEET UG राउंड 3 सीट आवंटन परिणाम जारी नहीं किया है। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर देख सकेंगे। हालिया अपडेट के अनुसार, विकल्प भरने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।
एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा गया है, "नई सीटों के जुड़ने के मद्देनजर, सक्षम प्राधिकारी ने राउंड-3 के लिए चॉइस फिलिंग की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर 2025, की रात 11:59 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया है।" इस विस्तार से उम्मीदवारों को नीट यूजी राउंड 3 काउंसलिंग के लिए अपनी प्राथमिकताएं संशोधित करने या जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। राउंड 3 के सीट आवंटन परिणाम 15 अक्टूबर तक घोषित होने की उम्मीद है।
नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के लिए सीट आरक्षण आधिकारिक सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करता है, जिसमें ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए 27 प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 7.5 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण आवंटित किया गया है।
