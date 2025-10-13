Patrika LogoSwitch to English

IIT Bombay Scholarship: आईआईटी में पढ़ाई करने का सपना होगा पूरा, इन 2 स्कॉलरशिप से मिलेगी मदद

IIT Bombay Scholarship Programs: आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) हर साल कई तरह की स्कॉलरशिप (Scholarships) प्रदान करता है, जिनमें से दो मुख्य स्कॉलरशिप विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए वरदान साबित होती हैं।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 13, 2025

IIT Bombay Scholarship 2025, IIT Bombay scholarships, IIT scholarships for students, IIT Bombay financial aid, IIT Bombay fee waiver, IIT Bombay education support, Scholarships for IIT students, How to get scholarship in IIT Bombay,

IIT Bombay Scholarship Programs (Image Source: Chatgpt)

IIT Bombay Scholarships For Students: प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाले या आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की सहायता के लिए कई प्रकार की छात्रवृत्तियों की सुविधा प्रदान करती हैं। IIT बॉम्बे मेरिट-कम-मीन्स (MCM) छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए निशुल्क मेसिंग सुविधा प्रदान करता है।

छात्रवृत्ति प्राप्त करने के नियम

छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि संस्थान की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद, वे सरकारी, अर्ध-सरकारी या निजी स्रोतों से कोई अन्य छात्रवृत्ति स्वीकार नहीं कर सकते। यदि छात्र ने कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त की है या उसके लिए आवेदन किया है, तो आवेदन के समय इसके विषय में जानकारी देनी होगी।

छात्रवृत्ति से होने वाले लाभ

एमसीएम छात्रवृत्ति उन छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए है जो शैक्षणिक योग्यता और वित्तीय आवश्यकता दोनों प्रदर्शित करते हैं। संस्थान के शैक्षणिक कार्यालय के अनुसार, स्वीकृत स्नातक प्रवेश के लगभग 25 प्रतिशत छात्र इस लाभ के लिए पात्र हैं। छात्रवृत्ति के अंतर्गत, आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्र ट्यूशन फीस में छूट और मासिक वजीफा प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि वे विशिष्ट शैक्षणिक और आय मानदंडों को पूरा करते हों।

छात्रवृत्ति के लिए मापदंड

पात्रता के लिए माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए तथा शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, जिसे आमतौर पर जेईई रैंक या आंतरिक प्रदर्शन मेट्रिक्स के माध्यम से मापा जाता है। छात्रवृत्ति बरकरार रखने के लिए छात्रों को न्यूनतम SPI/CPI 6.0 बनाए रखना होगा और शैक्षणिक बैकलॉग से बचना होगा।

कितनी मिलेगी छात्रवृत्ति

एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को पूरी ट्यूशन फीस माफी के साथ-साथ प्रति वर्ष 40,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी मिलेगी। इस श्रेणी की महिला छात्र इसके अतिरिक्त 10,000 रुपये प्रति वर्ष की महिला मेरिट छात्रवृत्ति की भी पात्र हैं। एक लाख से तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले छात्रों के लिए भी ट्यूशन फीस माफ कर दी गई है। उन्हें 30,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी, जबकि महिला छात्रों को अतिरिक्त 10,000 रुपये की मेरिट छात्रवृत्ति मिलेगी। 3 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को पूरी ट्यूशन फीस में छूट और 20,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति का भी लाभ मिलेगा। इस श्रेणी की महिला छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति वर्ष की महिला मेरिट छात्रवृत्ति मिलती रहेगी।

आईआईटी बॉम्बे की निशुल्क मेसिंग सुविधा

आईआईटी बॉम्बे अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के स्नातक छात्रों को मुफ्त मेस सुविधा प्रदान करता है। इस सुविधा के तहत पात्र छात्रों को मूल मेस शुल्क से छूट मिलती है, जिससे उन्हें मुफ्त भोजन मिलता है। इस सहायता पैकेज में ट्यूशन फीस में छूट, छात्रावास के किराए में छूट और 500 रुपये का मासिक पॉकेट भत्ता भी शामिल है।

Hindi News / Education News / IIT Bombay Scholarship: आईआईटी में पढ़ाई करने का सपना होगा पूरा, इन 2 स्कॉलरशिप से मिलेगी मदद

