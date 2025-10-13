IIT Bombay Scholarship: आईआईटी में पढ़ाई करने का सपना होगा पूरा, इन 2 स्कॉलरशिप से मिलेगी मदद

एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को पूरी ट्यूशन फीस माफी के साथ-साथ प्रति वर्ष 40,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी मिलेगी। इस श्रेणी की महिला छात्र इसके अतिरिक्त 10,000 रुपये प्रति वर्ष की महिला मेरिट छात्रवृत्ति की भी पात्र हैं। एक लाख से तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले छात्रों के लिए भी ट्यूशन फीस माफ कर दी गई है। उन्हें 30,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी, जबकि महिला छात्रों को अतिरिक्त 10,000 रुपये की मेरिट छात्रवृत्ति मिलेगी। 3 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को पूरी ट्यूशन फीस में छूट और 20,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति का भी लाभ मिलेगा। इस श्रेणी की महिला छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति वर्ष की महिला मेरिट छात्रवृत्ति मिलती रहेगी।