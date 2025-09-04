Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान विश्वविद्यालय ने जारी किए BA, B.Sc., B.Com और अन्य UG, PG कोर्स के परिणाम, यहां डायरेक्ट लिंक से देखें अपना रिजल्ट

Rajasthan University Result 2025: राजस्थान विश्वविद्यालय ने UG और PG पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

जयपुर

Rahul Yadav

Sep 04, 2025

Rajasthan University Result 2025
Rajasthan University Result 2025

Rajasthan University Result 2025: राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने विभिन्न UG और PG पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय ने BBA, BCA, B.Com, B.Sc., MA, M.Sc. और अन्य कई कोर्स के परिणाम घोषित किए हैं। जिन छात्रों ने हाल ही में परीक्षा दी थी वे अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय रिजल्ट 2025 देखने के लिए छात्रों को रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा और इसे PDF के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है।

ऐसे देखें Rajasthan University Result 2025

  • सबसे पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाएं।
  • Students Corner सेक्शन में जाकर Results पर क्लिक करें।
  • अपने पाठ्यक्रम और सेमेस्टर/वर्ष का चयन करें।
  • रोल नंबर और जन्मतिथि भरें और Find बटन पर क्लिक करें।
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • अब PDF के रूप में डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

Rajasthan University Result 2025 Link

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त है और इसकी स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान करता है और इसमें कई संकाय जैसे कला, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, ललित कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन और विधि संकाय शामिल हैं।। यहां छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा कोर्स करने का अवसर मिलता है जिससे वे अपने चुने हुए क्षेत्र में अच्छी शिक्षा और कौशल प्राप्त कर सकते हैं।

शिक्षा

Published on:

04 Sept 2025 11:44 am

Hindi News / Education News / राजस्थान विश्वविद्यालय ने जारी किए BA, B.Sc., B.Com और अन्य UG, PG कोर्स के परिणाम, यहां डायरेक्ट लिंक से देखें अपना रिजल्ट

