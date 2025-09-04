राजस्थान विश्वविद्यालय ने जारी किए BA, B.Sc., B.Com और अन्य UG, PG कोर्स के परिणाम, यहां डायरेक्ट लिंक से देखें अपना रिजल्ट

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त है और इसकी स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान करता है और इसमें कई संकाय जैसे कला, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, ललित कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन और विधि संकाय शामिल हैं।। यहां छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा कोर्स करने का अवसर मिलता है जिससे वे अपने चुने हुए क्षेत्र में अच्छी शिक्षा और कौशल प्राप्त कर सकते हैं।