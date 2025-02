Ranveer Allahbadia या Samay Raina दोनों में से कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा, क्यों हो रहे हैं ये दोनों वायरल?

रणवीर अल्लाहबादिया, जिन्हें बीयरबाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है, उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। उन्होंने Electronics and Telecommunications में इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering, Mumbai हासिल की है। रणवीर की स्कूली शिक्षा मुंबई के ही Dhirubhai Ambani International School से हुई है। रणवीर अपने पॉडकास्ट के लिए चर्चा में रहते हैं। यूट्यूब पर उनका पॉडकास्ट काफी पॉपुलर है। इस पॉडकास्ट में राजनीति, सिनेमा, बिजनेस के कई बड़े चेहरे आते रहते हैं।

कितने पढ़ें-लिखे हैं? | Samay Raina Education qualification

Samay Raina एक यूट्यूबर हैं। उनके कॉमेडी शो युवाओं में काफी प्रचलित हैं। पिछले कुछ महीनों से यूट्यूब पर उनका एक शो ‘India’s Got Latent’ काफी देखा जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं समय रैना ने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। समय ने पुणे के Pune Vidhyarthi Griha’s College of Engineering and Technology से printing engineering की पढ़ाई की है।