Bihar Home Guard Bharti: होमगार्ड भर्ती में लग रहे अनियमिताओं के आरोप, बक्सर में युवाओं ने काटा बवाल, जानिए कहां कर सकते हैं शिकायत

बक्सर जिले में 15 मई से 16 जून तक फिजिकल टेस्ट किया जाना है। जिसको लेकर उम्मीदवार तय सेंटर पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिले में बहाली प्रक्रिया पर आरोप लगाए गए हैं। बहाली से बाहर किए गए कई युवाओं ने अनियमितता का आरोप लगाया है। युवाओं का कहना है कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है। उम्मीदवारों के अनुसार ग्राउंड में दौड़ पूरी करने के बावजूद महज एक या दो सेकंड का हवाला देकर कुछ उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जा। इसी को लेकर युवाओं ने जमकर बवाल काटा।

Bihar Home Guard Recruitment 2025: किशनगंज में दर्ज हुई शिकायत

एक मामला किशनगंज जिले से भी सामने आया है। जहां एक महिला उम्मीदवार ने यह आरोप लगाया है कि ऊंचाई मापन में उनके साथ सही नहीं किया गया। पूनम कुमारी नामक उम्मीदवार ने बताया कि उन्होंने टेस्ट ग्राउंड पर 1600 मीटर दौड़ समेत सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। लेकिन जब ऊंचाई मापन का समय आया तो उनका माप 149.50 सेमी दर्ज किया गया। जबकि पूनम का दावा है कि उनकी वास्तविक ऊंचाई 152 सेमी है। जिसके बाद उन्हें आयोग्य घोषित कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर इस संबंध में शिकायत दर्ज की है।

how to file complain in bihar home guard vacancy: कहां कर सकते हैं शिकायत?

बिहार होमगार्ड भर्ती में लाखों छात्रों ने आवेदन किया था। जिसके बाद सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। विभाग ने किसी प्रकार की दिक्कत आने पर हेल्पलाइन नंबर पर बात करने की सुविधा दी है। हेल्पलाइन नंबर बिहार होमगार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर:- 8797149639 / 8969138376, इन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बताई जा सकती है। लेकिन अगर किसी प्रकार की शिकायत टेस्ट या अनियमिता के बारे में करनी है तो उसके लिए कुछ अलग तरीके भी सुझाए गए हैं।