AIIMS गोरखपुर में निकली भर्ती, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, जानें डिटेल्स

AIIMS गोरखपुर में कई पदों के लिए भर्ती निकली है। गोरखपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS Gorakhpur) ने नई भर्ती की घोषणा की है।एम्स गोरखपुर ने 35 विषयों में फैकल्टी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। इनमें प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। इन पदों पर आवेदन की शुरुआत 27 सितंबर 2025 से हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimsgorakhpur.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2025 तय की गई है।