AIIMS गोरखपुर में निकली भर्ती, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, जानें डिटेल्स

AIIMS Gorakhpur vacancy
AIIMS गोरखपुर में कई पदों के लिए भर्ती निकली है। गोरखपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS Gorakhpur) ने नई भर्ती की घोषणा की है।एम्स गोरखपुर ने 35 विषयों में फैकल्टी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। इनमें प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। इन पदों पर आवेदन की शुरुआत 27 सितंबर 2025 से हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimsgorakhpur.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2025 तय की गई है।
संस्थान ने यह नियुक्तियां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेप्यूटेशन और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली हैं। भर्ती 34 से अधिक विषयों में होगी, जिनमें यूरोलॉजी, ईएनटी, जनरल मेडिसिन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूरोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, ट्रॉमा एवं इमरजेंसी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड बैंक, पल्मनरी मेडिसिन शामिल है।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एमबीबीएस या समकक्ष मेडिकल क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन (एमडी/एमएस) की डिग्री और संबंधित क्षेत्र में 3 से 14 वर्षों का अनुभव भी जरूरी है। ट्रॉमा एवं इमरजेंसी के लिए एम.टेक (ट्रॉमा सर्जरी) या एमडी (इमरजेंसी मेडिसिन), ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन/ब्लड बैंक के लिए एमडी (ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन) या एमडी (ब्लड बैंक) और पल्मनरी मेडिसिन के लिए संबंधित विषय में एमडी की डिग्री अनिवार्य है।
भर्ती नोटिफिकेशन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक से सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इसमें ईमेल आईडी, नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, विभाग, पद, श्रेणी और पता जैसी जानकारियां भरें।
नोटिफिकेशन से आवेदन पत्र डाउनलोड करें, उसे भरकर स्कैन करें और पीडीएफ/डॉक्यूमेंट (10 एमबी के अंदर) के रूप में अपलोड करें।
बायोडाटा, प्रेजेंटेशन (PPT), आवश्यक डाक्यूमेंट्स और फीस का ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर व रिसीट भी अपलोड करनी होगी।
डिक्लेरेशन पर टिक कर फॉर्म सब्मिट करें।
ऑनलाइन आवेदन के बाद उसका प्रिंट निकालकर सभी स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ डाक से भेजना होगा।
रिक्रूटमेंट सेल,
एम्स गोरखपुर,
एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक,
कुनराघाट, गोरखपुर- 273008
