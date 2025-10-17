RITES Recruitment 2025: रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स

RITES Recruitment 2025: युवाओं के लिए नौकरी पाने का एक और बढ़िया मौका सामने आया है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) लिमिटेड ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट rites.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 नवंबर 2025 तय की गई है। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष के अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर नियुक्त किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।