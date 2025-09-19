Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

RPSC Vacancy: असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों के लिए फिर से आवेदन होगा शुरू, इस तारीख तक भर सकते हैं फॉर्म

RPSC: इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्थान की एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

जयपुर

Anurag Animesh

Sep 19, 2025

RPSC Vacancy
RPSC Vacancy(Image-Freepik)

RPSC ने सिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों के लिए फिर से संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले किये गए आवेदन भी निरस्त होंगे। इस भर्ती के लिए फिर से आवेदन करना होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राज्य के विभिन्न कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 19 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 1 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर विजिट करना होगा।

RPSC Vacancy: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्थान की एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं, राज्य की एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की महिला उम्मीदवारों और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम से कम 55% अंकों के साथ पीजी की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) पास होना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें

RRB Section Controller Recruitment 2025: ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए रेलवे में भर्ती, सेक्शन कंट्रोलर के लिए वैकेंसी
शिक्षा
RRB Section Controller Recruitment 2025

RPSC: चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क


इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में कुल 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र में उम्मीदवारों के विषय के साथ-साथ राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान शामिल होगा। चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान तौर पर 15,600 से 39,100 रुपया प्रतिमाह तक मिलेगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 600 रुपया तय किया गया है। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 400 रुपया है।

ये भी पढ़ें

जानिए भारत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा शहर कौन-सा है, केरल में नहीं है मौजूद
शिक्षा
Most Educated City In India

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

19 Sept 2025 07:27 pm

Hindi News / Education News / RPSC Vacancy: असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों के लिए फिर से आवेदन होगा शुरू, इस तारीख तक भर सकते हैं फॉर्म

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.