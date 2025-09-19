RPSC Vacancy: असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों के लिए फिर से आवेदन होगा शुरू, इस तारीख तक भर सकते हैं फॉर्म

RPSC ने सिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों के लिए फिर से संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले किये गए आवेदन भी निरस्त होंगे। इस भर्ती के लिए फिर से आवेदन करना होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राज्य के विभिन्न कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 19 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 1 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर विजिट करना होगा।