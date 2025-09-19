RPSC Vacancy: असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों के लिए फिर से आवेदन होगा शुरू, इस तारीख तक भर सकते हैं फॉर्म

RPSC ने सिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों के लिए फिर से संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले किये गए आवेदन भी निरस्त होंगे। इस भर्ती के लिए फिर से आवेदन करना होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राज्य के विभिन्न कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 19 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 1 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर विजिट करना होगा।
इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्थान की एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं, राज्य की एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की महिला उम्मीदवारों और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम से कम 55% अंकों के साथ पीजी की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) पास होना अनिवार्य है।
इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में कुल 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र में उम्मीदवारों के विषय के साथ-साथ राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान शामिल होगा। चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान तौर पर 15,600 से 39,100 रुपया प्रतिमाह तक मिलेगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 600 रुपया तय किया गया है। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 400 रुपया है।