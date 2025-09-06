RPSC: कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 के लिए शेड्यूल हुआ जारी, इन तारीखों पर होंगे एग्जाम

RPSC कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर जरुरी और अहम अपडेट आ गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कृषि विभाग की विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2024 का डिटेल टाइमटेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डिटेल टाइमटेबल डाउनलोड किया जा सकता है।
|दिनांक
|समय
|पद / विषय
|12 अक्टूबर
|10:00 AM - 12:00 PM
|सहायक सांख्यिकी अधिकारी (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) परीक्षा
|3:00 PM - 3:40 PM
|सामान्य ज्ञान (सभी पदों के लिए अनिवार्य)
|13 अक्टूबर
|10:00 AM - 11:50 AM
|सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा
|3:00 PM - 4:50 PM
|सांख्यिकी अधिकारी पद परीक्षा
|14 अक्टूबर
|10:00 AM - 11:50 AM
|एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री परीक्षा
|3:00 PM - 4:50 PM
|एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी परीक्षा
|15 अक्टूबर
|10:00 AM - 11:50 AM
|एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी परीक्षा
|3:00 PM - 4:50 PM
|एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- बॉटनी परीक्षा
|16 अक्टूबर
|10:00 AM - 11:50 AM
|एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी परीक्षा
|3:00 PM - 4:50 PM
|एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- हॉर्टिकल्चर परीक्षा
|17 अक्टूबर
|10:00 AM - 11:50 AM
|असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री परीक्षा
|3:00 PM - 4:50 PM
|असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी परीक्षा
|18 अक्टूबर
|10:00 AM - 11:50 AM
|असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी परीक्षा
|3:00 PM - 4:50 PM
|असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- बॉटनी परीक्षा
आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र समय पर पहुंचने और निर्धारित निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। साथ ही, उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड और आवश्यक डाक्यूमेंट्स परीक्षा के दिन साथ लेकर आना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा टाईमटेबल का उम्मीदवारों का कई महीनों से इंतजार था।