शिक्षा

RPSC: कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 के लिए शेड्यूल हुआ जारी, इन तारीखों पर होंगे एग्जाम

RPSC: आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र समय पर पहुंचने और निर्धारित निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। साथ ही, उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड और आवश्यक डाक्यूमेंट्स परीक्षा के दिन साथ लेकर आना अनिवार्य होगा।

जयपुर

Anurag Animesh

Sep 06, 2025

RPSC
RPSC

RPSC कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर जरुरी और अहम अपडेट आ गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कृषि विभाग की विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2024 का डिटेल टाइमटेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डिटेल टाइमटेबल डाउनलोड किया जा सकता है।

परीक्षा टाइमटेबल डिटेल

दिनांकसमयपद / विषय
12 अक्टूबर10:00 AM - 12:00 PMसहायक सांख्यिकी अधिकारी (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) परीक्षा
3:00 PM - 3:40 PMसामान्य ज्ञान (सभी पदों के लिए अनिवार्य)
13 अक्टूबर10:00 AM - 11:50 AMसहायक कृषि अधिकारी परीक्षा
3:00 PM - 4:50 PMसांख्यिकी अधिकारी पद परीक्षा
14 अक्टूबर10:00 AM - 11:50 AMएग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री परीक्षा
3:00 PM - 4:50 PMएग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी परीक्षा
15 अक्टूबर10:00 AM - 11:50 AMएग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी परीक्षा
3:00 PM - 4:50 PMएग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- बॉटनी परीक्षा
16 अक्टूबर10:00 AM - 11:50 AMएग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी परीक्षा
3:00 PM - 4:50 PMएग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- हॉर्टिकल्चर परीक्षा
17 अक्टूबर10:00 AM - 11:50 AMअसिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री परीक्षा
3:00 PM - 4:50 PMअसिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी परीक्षा
18 अक्टूबर10:00 AM - 11:50 AMअसिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी परीक्षा
3:00 PM - 4:50 PMअसिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- बॉटनी परीक्षा

RPSC: आयोग ने दिए जरुरी निर्देश


आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र समय पर पहुंचने और निर्धारित निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। साथ ही, उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड और आवश्यक डाक्यूमेंट्स परीक्षा के दिन साथ लेकर आना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा टाईमटेबल का उम्मीदवारों का कई महीनों से इंतजार था।

शिक्षा

Published on:

06 Sept 2025 01:43 pm

Hindi News / Education News / RPSC: कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 के लिए शेड्यूल हुआ जारी, इन तारीखों पर होंगे एग्जाम

