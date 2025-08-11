RPSC SI Recruitment 2025: राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, देखें अप्लाई के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

RPSC SI Recruitment 2025: राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) इस पुलिस भर्ती के माध्यम से सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 1000 से अधिक पदों पर भर्तियां करेगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त 2025 से शरू हो चुकी है। वहीं आवेदन की अंतिम तारीख 8 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर किया जा सकता है।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 1015 पदों को भरा जाएगा। जिसमें सब-इंस्पेक्टर (एपी) के 896 पद, सब-इंस्पेक्टर (एपी) संहरिया के 4 पद, सब-इंस्पेक्टर (एपी) अनुसूचित क्षेत्र के 25 पद, सब-इंस्पेक्टर (आईबी) के 26 पद और प्लाटून कमांडर के 64 पद शामिल हैं। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।
ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट
आधार कार्ड या आईडी प्रूफ
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू)
उम्र प्रमाण पत्र
फोटो और सिग्नेचर
EWS(यदि लागू)
इसके अलावे भी कई डाक्यूमेंट्स की जरुरत पड़ सकती है। वो इस बात पर निर्भर करती है कि किस कैटेगोरी के अंतर्गत उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं।
आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान अनिवार्य है। महिला और पुरुष दोनों ही इस भर्ती के लिए पात्र हैं।
आयु सीमा
आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष और ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।