RPSC SI Recruitment 2025: राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, देखें अप्लाई के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

RPSC SI Recruitment 2025: राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) इस पुलिस भर्ती के माध्यम से सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 1000 से अधिक पदों पर भर्तियां करेगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त 2025 से शरू हो चुकी है। वहीं आवेदन की अंतिम तारीख 8 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर किया जा सकता है।