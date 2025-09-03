Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज, जल्द करें अप्लाई

RPSC Veterinary Officer Vacancy 2025: राजस्थान में पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज है। योग्य उम्मीदवार अभी rpsc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

जयपुर

Rahul Yadav

Sep 03, 2025

RPSC Veterinary Officer Vacancy 2025
RPSC Veterinary Officer Vacancy 2025 (Image: Freepik)

RPSC Veterinary Officer Vacancy 2025: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने पशु चिकित्सा अधिकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2025 शुरू की थी। इस भर्ती के तहत कुल 1100 पद भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 3 सितंबर 2025 है। जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे आज ही rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

क्या है एलिजिबिलिटी?

आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए जो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से मानी जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है।

RPSC Veterinary Officer Vacancy 2025 Notification

शैक्षिक योग्यता क्या है?

आवेदक के पास पशु विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री या इसके बराबर डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार को हिंदी (देवनागरी लिपि) लिखने का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति की समझ होना जरूरी है।

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य/अनारक्षित वर्ग: 600 रुपये

SC/ST/OBC/PwBD और अन्य आरक्षित वर्ग: 400 रुपये

Veterinary Officer पदों के लिए कैसे करें आवेदन?

  • recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर रजिस्टर करें और आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।
  • लॉगिन करके फॉर्म भरें।
  • जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें।
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट लेकर भविष्य के लिए रख लें।

ध्यान दें: आवेदन की आखिरी तारीख आज ही समाप्त हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर दें ताकि यह मौका हाथ से छूट न जाए।

