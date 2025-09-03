राजस्थान में पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज, जल्द करें अप्लाई

RPSC Veterinary Officer Vacancy 2025: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने पशु चिकित्सा अधिकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2025 शुरू की थी। इस भर्ती के तहत कुल 1100 पद भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 3 सितंबर 2025 है। जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे आज ही rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।