WBJEE Counselling 2025: राउंड 1 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से देखें अपना नाम

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवार को शेष फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। इस प्रक्रिया के बाद छात्र अपना प्रॉविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि कोई छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सीट रद्द हो जाएगी और उसे अपग्रेडेशन राउंड (EXIT) में शामिल नहीं किया जाएगा।