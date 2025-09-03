WBJEE Counselling 2025: राउंड 1 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से देखें अपना नाम

WBJEE Counselling 2025: वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (WBJEE) बोर्ड ने आज 3 सितंबर 2025 को WBJEE 2025 की काउंसलिंग राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार काउंसलिंग में शामिल हुए थे वे अब अपने रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट wbjee.nic.in पर चेक कर सकते हैं।
सीट अलॉटमेंट के बाद छात्रों को अपनी सीट एक्सेप्ट करनी होगी। इसके लिए उन्हें 5000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। सीट एक्सेप्ट करने के बाद छात्रों को 3 सितंबर से 7 सितंबर 2025 के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवार को शेष फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। इस प्रक्रिया के बाद छात्र अपना प्रॉविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि कोई छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सीट रद्द हो जाएगी और उसे अपग्रेडेशन राउंड (EXIT) में शामिल नहीं किया जाएगा।
अधिक जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवार हमेशा आधिकारिक वेबसाइट wbjee.nic.in पर जाएं।