WBJEE Counselling 2025: राउंड 1 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से देखें अपना नाम

WBJEE Counselling 2025: राउंड 1 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी हो गया है। उमीदवार अपना नाम और कॉलेज यहां डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं। सीट एक्सेप्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी अपडेट भी देखें।

कोलकाता

Rahul Yadav

Sep 03, 2025

WBJEE Counselling 2025 Round 1 Result
WBJEE Counselling 2025 Round 1 Result

WBJEE Counselling 2025: वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (WBJEE) बोर्ड ने आज 3 सितंबर 2025 को WBJEE 2025 की काउंसलिंग राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार काउंसलिंग में शामिल हुए थे वे अब अपने रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट wbjee.nic.in पर चेक कर सकते हैं।

कैसे चेक करें WBJEE Counselling 2025 Result?

  • रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले wbjee.nic.in पर जाएं।
  • होमपेज पर राउंड 1 रिजल्ट का लिंक क्लिक करें।
  • फिर अपना रोल नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालकर लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकते हैं।

WBJEE Seat Allotment Result 2025 Link

सीट एक्सेप्ट और फीस की प्रक्रिया

सीट अलॉटमेंट के बाद छात्रों को अपनी सीट एक्सेप्ट करनी होगी। इसके लिए उन्हें 5000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। सीट एक्सेप्ट करने के बाद छात्रों को 3 सितंबर से 7 सितंबर 2025 के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन लेटर

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवार को शेष फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। इस प्रक्रिया के बाद छात्र अपना प्रॉविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि कोई छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सीट रद्द हो जाएगी और उसे अपग्रेडेशन राउंड (EXIT) में शामिल नहीं किया जाएगा।

अधिक जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवार हमेशा आधिकारिक वेबसाइट wbjee.nic.in पर जाएं।

शिक्षा

Published on:

03 Sept 2025 12:21 pm

Hindi News / Education News / WBJEE Counselling 2025: राउंड 1 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से देखें अपना नाम

