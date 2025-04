RRB ALP Vacancy 2025: लोको पायलट सीबीटी 2 मॉक टेस्ट लिंक हुआ एक्टिव

यह खबर भी पढ़ें:- UPSC Topper Shakti Dubey बायोकेमिस्ट्री में हैं गोल्डमेडलिस्ट, जानें किस प्रयास में मिला मुकाम सहित अन्य 5 खास बातें RRB ALP Vacancy 2025: CBT 2 परीक्षा की तिथि और पैटर्न असिस्टेंट लोको पायलट की CBT 2 परीक्षा दो दिन, 2 मई और 6 मई 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में दो भाग होंगे:

पार्ट A: इसमें 100 प्रश्न होंगे, जिन्हें हल करने के लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट मिलेंगे।

पार्ट B: इसमें 75 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 60 मिनट निर्धारित हैं।

RRB ALP: योग्यता मानदंड पार्ट A: सामान्य और EWS वर्ग: न्यूनतम 40% अंक OBC (NCL) और SC वर्ग: न्यूनतम 30% अंक ST वर्ग: न्यूनतम 25% अंक

इस भाग में प्राप्त अंक ही आगे की चयन प्रक्रिया के लिए मान्य होंगे।